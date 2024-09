Diesen 3 Sternzeichen schenkt der Wassermann-Mond ab dem 14. September 2024 ein rundum perfektes Wochenende!

An diesem Wochenende schürt der Wassermann-Mond den Aktivitätsdrang und die Motivation des Widders und schenkt dem Feuerzeichen somit die Chance, kreative Ideen zu entwickeln und mit neuen Projekten zu durchzustarten.

Auch Glück in der Liebe wird von Venus und Jupiter vorausgesagt, die sich am Sonntag im Trigon treffen. Während vergebene Widder neue Seiten an ihrem Herzblatt entdecken, sollten sich die Singles einmal genauer in ihrem Umfeld umschauen. Es gibt da jemanden, der ein Auge auf Sie geworfen hat. Da der Wassermann ein sehr agiles und sozial orientiertes Zeichen ist, könnte der Widder zudem besonders viel Freude bei Gruppenaktivitäten oder Treffen mit Freunden verspüren.

Der Tipp der Sterne für das Wochenende: Verbringen Sie mehr Zeit mit Ihren Lieblingsmenschen und pflegen Sie Ihre sozialen Kontakte. Es wird Ihnen gute Energien bringen.