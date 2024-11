Direktläufiger Saturn ab dem 15.11.2024: Auf diese Veränderungen dürfen wir uns nun freuen!

Rückläufigkeit und Direktläufigkeit bezeichnen die scheinbare Richtung der Planeten aus der Sicht der Erde. Diese Bewegungen nehmen wir auf Tierkreis entweder im (direktläufig) oder gegen den Uhrzeigersinn (rückläufig) wahr. Alle Nachbarplaneten, mit Ausnahme von Sonne und Mond, wechseln regelmäßig ihre Bewegungsrichtung.

Nun ist der Saturn an der Reihe! Viele Wochen war er nun rückläufig. Seit dem 29. Juni 2024 hat er uns so eine turbulente Zeit beschert, in der wir nicht so richtig zur Ruhe kommen konnten. Damit ist jetzt Schluss! Am 15. November um 15:20 wird der Schicksalsplanet wieder direktläufig und in unser Leben kehrt Leichtigkeit ein. Diese Phase hält eine ganze Weile an, bis zum 13. Juli 2025, wenn der Saturn wieder rückläufig wird.

