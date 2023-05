Donnerstag

Erstellen Sie einen Ernährungsplan

Heute findet ein Neumond in der Jungfrau statt. Das ist ein guter Zeitpunkt, um die Ernährung umzustellen. Machen Sie einen Plan, schreiben Sie erstmal Ihre täglichen Essgewohnheiten auf. Und dann über­legen Sie, was Sie davon streichen können, was Sie weniger von einer bestimmten Nahrung essen, oder was Sie mehr davon zu sich nehmen, z. B. eine bestimmte Obstsorte. Kleine Dinge, die man ändert, können eine große Wirkung haben. Wichtig ist, dass Sie täglich viel Wasser trinken. Das beugt vielen kleinen Wehwehchen vor. Eine Entschlackungskur ist jetzt ebenfalls begünstigt.

Tipp des Tages: Ernähren Sie sich eiweißreich, z. B. Fisch.

