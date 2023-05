Gute Laune mit Uranus

Mond und Uranus verbinden sich im Trigon und man geht mit Schwung und Elan in den Tag. Man hat das Gefühl, Bäume ausreißen zu können. Alles geht auch besonders leicht von der Hand. Da der Mond im Löwen steht, wird die gute Laune noch verstärkt. Man ist heute jedem Problem gewachsen und man nimmt nicht alles so schwer. Dadurch ergeben sich wiederum schnelle Lösungen, was unserer Seele und dem Nervenkostüm sehr guttut. Heute sollten Sie sich auch etwas Gutes tun. Vielleicht bei der Kosmetikerin verwöhnen lassen oder sich ein neues Kleid kaufen.

Tipp des Tages: Am Abend gibt es Rote-Bete-Salat.

