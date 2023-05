Donnerstag

Heilkräuter tun dem Darm gut

Stellen Sie einen Ernährungsplan auf. Achten Sie darauf, dass dieser konsequent eingehalten wird. All jene, die in ihrem Horoskop Jungfrau-, Zwillinge-, Fische- und Schütze-Energie haben, vertragen jetzt viele Speisen nicht. Meiden Sie Mehlspeisen, Hülsenfrüchte und zu fette Speisen. Die Tage sind gut, um mit einer Kur- und Rehabilitationsmaßnahme zu beginnen. Das Sammeln von Heilkräutern macht Spaß und die Wirksamkeit dieser Kräuter ist an Jungfrau-Tagen sehr hoch. Kamille und Ringelblume sollten Sie als Salbe oder Tinktur verarbeiten. Kamillentee eignet sich gut, um die Verdauungsorgane zu beruhigen.

Tipp des Tages: Nutzen Sie die Kraft der Heilkräuter.

