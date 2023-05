Nicht jeder verträgt Rohkost

Der Jungfrau-Mond beeinflusst Milz- und Bauchspeicheldrüse, Dick- und Dünndarm. Alles, was diese Organe belastet, wirkt schädlicher als an anderen Tagen. Jedoch wirkt dann alles, was sonst positiv ist, vorbeugend und sogar heilend. Verzichten Sie deshalb auf schwere und fettreiche Speisen. Dies sollten sich vor allem die Zeichen mit Jungfrau-, Schütze-, und Zwillinge-Energie zu Herzen nehmen. Rohkost ist zwar gesund, aber nicht jeder verträgt sie. Am besten eignet sich gedünstetes Gemüse, das Sie mit frischen Kräutern verfeinern sollten. Auch gedünsteter Fisch ist gut verträglich.

Tipp des Tages: Schlafen Sie bei geöffnetem Fenster.

