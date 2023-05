Sie sind dieses Jahr besonders kreativ

Ihnen stehen 2017 alle Türen offen, um sich kreativ zu entfalten. Lassen Sie Ihren Ideen freien Lauf. Da Sie es mögen, die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, können Sie im Jahr des Feuer-Hahns nur von seinen Energien profitieren.

Im Februar und März könnten Ihre zum Teil etwas unkonventionellen Vorschläge allerdings noch etwas ihr Ziel verfehlen. Doch geben Sie nicht auf.

Die Belohnung ist eine Phase von Mai bis Oktober in der es in geschäftlichen Dingen ziemlich reibungslos abläuft. Sie geben jetzt den Takt und die Trends vor.

Auch in der Liebe trennen Sie sich 2017 von eher konservativen Ideen. Ihr großer Freundeskreis steht dem Ihres Partners in nichts nach. Dennoch ist Ihnen der Aufbau einer gemeinsamen Zukunft wichtig und Sie sind auch bereit, in sie Zeit und Geld zu investieren. Auch Single-Drachen haben ihren Spaß. Sie lassen 2017 nichts anbrennen. Auch ein kleiner Flirt unter Kollegen ist möglich. Sie sind gewillt, das Risiko einzugehen.

Für Ihre Gesundheit sind jegliche Art von Reisen im Jahr 2017 die reinste Wohltat. Ob Strandurlaub oder Wanderausflug – Ihnen bekommt alles gut.

Hier erfahren Sie alles zu Tarot und den Tarot-Karten