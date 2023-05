Hase / Katze

Die Familie ist Ihnen sehr wichtig

Für Hasen wird dies ein super Jahr. Da Sie grundsätzlich fröhlich und eigenständig sind und positiv denken, bieten sich Ihnen im Jahr des Hahns die besten Voraussetzungen, um sich gut zu entwickeln. Außerdem können Sie ein altes Problem aus der Welt schaffen. Vergangenes liegt nun endlich vollständig in der Vergangenheit. Jetzt ist die Zeit für Neuanfänge.

So spüren auch Single-Hasen 2017, dass es nun an der Zeit ist, neue Wege zu gehen und neue Erfahrungen zu sammeln. Wenn Sie sich wirklich trauen, wird es sich lohnen. Sie werden nicht nur neue Freunde gewinnen, sondern auch den/die Richtige/n finden. Juni und Juli sind erfüllt von Liebe.

Vergebene Hasen profitieren im Jahr des Feuer-Hahns von einem Ortswechsel. Das Liebesglück wird so zurückkehren. Außerdem können Sie so ihr Qi besser fließen lassen und neue Leidenschaft in Ihre Beziehung bringen. Ihre Familie ist Ihnen dieses Jahr besonders wichtig. Sie brauchen den Rückhalt, den sie Ihnen bietet.

Im Job sollten Sie sich genau auf die Bereiche konzentrieren und da Ihr Bestes geben, wo Sie viel Anerkennung bekommen können. Generell können Sie sich sicher sein: Sie kommen gut an. Im März, April und Mai haben Sie gute Chancen, die Karriereleiter ein Stück höher zu klettern. Das Arbeitsumfeld wird ziemlich harmonisch sein.

Um 2017 gesund zu bleiben, ist es wichtig, dass Sie Ihre innere Balance finden und halten.

Ihr Liebeshoroskop für 2016