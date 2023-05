Erich Bauer - Astrologe aus Passion

"Astrologie ist eine wunderbare Sache. Sie verbindet den Menschen mit dem Himmel, richtet seinen Blick nach oben in die Unendlichkeit. Vielleicht steckt hinter dem Interesse an ihr zutiefst die Sehnsucht nach unserem Ursprung, unserem Zuhause, nach Gott oder wie immer man das Geheimnisvolle, Unbekannte nennen will." (Erich Bauer)

haben Sie sich eigentlich schon einmal gefragt, wer hinter vielen dieser wunderbaren Horoskope wie zum Beispiel dem Wochenhoroskop oder Ihrem persönlich erstellten Horoskop von Astrowoche.de steht?

Es ist der renommierte Astrologe Erich Bauer, von 1999 bis Oktober 2015 Chef-Astrologe der Astrowoche und auch weiterhin online ein treuer Astro-Experte für Astrowoche.de.

Doch Erich Bauer ist nicht nur Fachmann in Sachen Astrologie, sondern auch Diplom-Psychologe, Heilpraktiker und Autor. Erst 1981 fand Erich Bauer zum Studium esoterischer Ansätze mit den Schwerpunkten Tarot und Astrologie, die Jahre vorher gründete Erich Bauer Drogenfachkliniken, beschäftigte sich mit Supervision und er leitete ein Ausbildungsinstitut für moderne, psychotherapeutische Verfahren unter regem Fachaustausch mit den USA.

Daneben machte Erich Bauer durch eine Zahl an Buch-Veröffentlichungen auf sich aufmerksam. "Gesundheitsbuch der Astrologie", "Das Liebeshoroskop", "Das große Praxisbuch der Astrologie" – um nur einige Titel von Erich Bauer zu nennen. Auch Magazine, das Fernsehen und den Rundfunk bereichert Erich Bauer seit Ende der Achtziger. So schreibt Erich Bauer bis heute monatlich und jährlich für die Zeitschrift Cosmopolitan, war schon zu zwei TV-Auftritten bei Kerner eingeladen und ist seit 2000 regelmäßig in der wöchentlichen Talkshow "Sternenhimmel" bei TV-München zu sehen.

Nicht zu vergessen: Seine astrologische Praxis in München, in der Erich Bauer seit nunmehr zwanzig Jahren seiner Leidenschaft nachgeht und über die er sagt: "Ich bin Astrologe aus Passion. Ich lebe in dieser Welt, aber ich weiß auch, dass sie nicht alles offenbart. Ich freue mich, die Gestirne als Freunde zu haben, und glaube, dass ich so mein Schicksal gütig stimme."

Erich Bauer - ein Mann, der nicht nur den Sternen, sondern dem auch wir wohlgesonnen sind.

