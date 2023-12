Erich Bauers Jahreshoroskop 2024: Sternzeichen Löwe

Die Sonne regiert das Jahr. Sie ist außerdem Ihr persönlicher Herrscherplanet. So wird 2024 ein Jahr, in dem Sie zeigen können, was alles in Ihnen steckt: Talent, Power und Kreativität im Überfluss! Aber richten Sie diese Talente nur auf Ihren Erfolg und nicht gegen andere! Nur dann dürfen Sie auch mit viel Liebe rechnen.

Artikelbild und Social Media: Collage mit forplayday / iStock und Astrowoche.de