Ihr Jahreshoroskop 2024 für das Sternzeichen Löwe

Das Jahr beginnt etwas verhalten, aber ab dem Frühjahr kündigt sich eine kraftvolle Zeit an: Mars hilft Ihnen vom 13.02.2024 bis 22.03.2024 Ihren inneren Schweinehund zu überwinden. Falls Sie bisher mit Sport nichts am Hut hatten, dann dürfen Sie davon ausgehen, dass Sie ab Mitte des Jahres von Jupiter beflügelt werden. In Sachen Wohlfühlen sind Sie auf dem richtigen Weg, da machen ein paar kleine Ausreißer nicht viel aus.

Wer noch ein bisschen an seiner Fitness feilen möchte, der bekommt von Mars im Mai nochmal eine Turbo-Chance. Jetzt schlägt das Training besonders gut an. Im September und Oktober schadet es nicht, ein paar Extra-Vitamine zu sich zu nehmen, um die Abwehrkräfte zu stärken. Die nächste Grippewelle kommt bestimmt. Alles in allem dürfen Sie sich auf ein fittes und gesundes Jahr 2024 freuen.

