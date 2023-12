Erich Bauers Jahreshoroskop 2024 für alle Sternzeichen

Was für Überraschungen hält das nächste Jahr für uns bereit? Können wir mit einer neuen Liebe, großem Erfolg, schweren Prüfungen, Gesundheit oder Glück rechnen? Wir alle halten in den letzten Wochen vom aktuellen Jahr inne und bereiten uns seelisch und mental auf das neue vor...

Auch dieses Jahr hat Erich Bauer, Chefastrologe des Astrowoche-Magazins, wieder für Sie gekonnt die kommenden Konstellationen analysiert. Und eins steht jetzt schon fest: 2024 wird ein ganz besonderes Jahr!

Vor allem Jupiter und Venus stärken uns 2024 den Rücken. Außerdem zieht Pluto in den Wassermann und kündigt damit eine große Überraschung und viele Veränderungen an. Einige Sternzeichen werden im Sonnenjahr Ihr Selbstbewusstsein aufpolieren, andere erreichen endlich die finanzielle Sicherheit, auf die sie so lange gewartet haben, und so manch einer wird wohl auch von Amors Pfeil getroffen.

Was auf Sie und Ihre Lieben im nächsten Jahr wartet? Klicken Sie jetzt weiter und lesen Sie das Jahreshoroskop 2024 von Chefastrologe Erich Bauer.

Zum Weiterlesen:

Artikelbild und Social Media: forplayday / iStock