Finanzkrise und ihre Folgen: Was kommt in Sachen Geld jetzt auf uns zu?

Kein Schönreden, aber auch keine Kassandrarufe, nur astrologische Fakten: Der Euro hat, anders als beispielsweise die D-Mark, zwei Geburtstage und also zwei Geburtshoroskope . Das erste bezieht sich auf den 1. Januar 1999, 0.00 Uhr. Damals wurde der Euro als Buchgeld eingeführt, wurde bei Banken und Börsen gehandelt, kam aber noch nicht als Bargeld in Umlauf. Zahlungsmittel für alle, also Bargeld, wurde der Euro dann am 1. Januar 2002, 0.00 Uhr.

Im ersten Horoskop (1999) steht Venus, bekanntlich nicht nur der Planet für Liebe, sondern auch stark wirkend im Bereich Geld , in konflikt- reicher Spannung zu Saturn. Saturn hemmt Venus, den Euro-Planeten. Venus steht noch dazu im Steinbock, dessen Herrscher Saturn ist. Saturn steht im 8. Haus, ausgerechnet in dem Horoskop-Bereich, der ebenfalls mit Geld verbunden ist. Astrologisches Fazit: Spannung von Anfang bis Ende, Turbulenzen, Krisen, nirgendwo Vorzeichen für ein langes, glückliches "Euro-Leben".

Nach diesem Horoskop ist es sehr wahrscheinlich, dass der Euro – vermutlich 2013 – tatsächlich zerbricht. Das zweite Horoskop (2002) stimmt optimistischer. Die Sonne, Symbol der Fülle und Entfaltung, verbindet sich eng mit Venus. Jupiter steht der Sonne gegenüber, was so viel heißt wie: Schwierige Zeiten, aber dann gibt es ein Happy End.

Noch mehr zum Thema Finanzen erfahren Sie in Ihrem persönlichen Geld-Horoskop 2012!