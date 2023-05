Alles, was Sie brauchen, um 2016 großartige Erfolge zu erzielen, sind Realismus und Einsatz

Saturn und Jupiter helfen Ihnen dabei, 2016 große Erfolge einzuheimsen. Alles, was sie dafür von Ihnen verlangen, sind Verlässlichkeit und Klarheit. Mars ermahnt Sie, die Ihnen gebotenen Chancen auch zu ergreifen. Es wird sich lohnen.



Ihre Liebessterne 2016: Sie sind eh schon ein sehr sensibler und einfühlsamer Mensch. 2016 bestärken Sie Neptun und Pluto noch darin. Saturn verstrickt Sie vielleicht in Alltagsproblemen, doch mit ein bisschen Initiative bekommen Sie neuen Schwung in Ihre Beziehung - und damit ganz viel Romantik. Im Februar werden Sie von Venus und Mars darin unterstützt. Singles könnten jetzt Ihr Herz an jemanden verlieren.

Im März und April sind Sie ganz schön eingespannt und haben nur wenig Zeit für Zweisamkeit. Ihr Partner hat dafür hoffentlich Verständnis, denn schon ab Juni wird es um so schöner: Die Sehnsucht nach (körperlicher) Nähe ist groß, und das zeigen Sie auch. Gemeinsame Vorhaben aller Art stehen mit Venus und Mars unter guten Sternen.

Im August haben Sie Zweifel an sich und an anderen. Sie wissen einfach nicht, wem Sie wirklich vertrauen können und haben große Angst, enttäuscht zu werden. Kriechen Sie nicht in Ihr Schneckenhaus. Sprechen Sie offen über Ihre Probleme - nur so können Sie gelöst werden. Ab Ende September geht es Ihnen schon wieder besser. Sie glauben an sich und auch Ihr Vertrauen in andere wächst. Mit diesem neuen Selbstbewusstsein finden Sie wieder näher zu Ihrem Partner und erleben einen harmonsichen Jahresausklang.



So läuft es 2016 im Job: Es kann gut sein, dass Sie sich 2016 flexibler zeigen müssen, als Sie es gewohnt sind. Das braucht unter Saturn und Neptun ein wenig Zeit, doch letztendlich gefallen Ihnen die Veränderungen.

Zu Beginn des Jahres ist noch alles gut. Doch im März könnten Sie ein kleines Motivationstief erleben: Der Joballtag schlaucht. Merkur, Venus und Mars zerren an Ihren Nerven. Danach, von Mai bis August , ist Ihr Einsatz gefragt, doch das bekommen Sie hin - und Ihr Engagement wird sich bezahlt machen. Vor allem im Juni und Juli, doch auch ab November punkten Sie mit Ihren kreativen Ideen. Die beiden besten Monate, um Urlaub zu machen, sind August und September. Jetzt nämlich geht es nur schleppend voran.

Finanziell ist Weitblick gefragt. Unter Jupiter, Neptun und Saturn würden Sie es bereuen, dem kurzfristigen Erfolg nachgejagt zu haben. Vergleichen Sie auch Preise und Konditionen, bevor Sie Verträge abschließen. Ein Händchen fürs Geld haben Sie im März, denn dann wandern Merkur und Venus durch Ihr Zeichen. Im Juni, August und September sollten Sie sparsam sein, ab Oktober geht es bergauf.



Ihre Gesundheit 2016: Viel frische Luft und Bewegung sollten 2016 selbstverständlich für Sie sein. Nehmen Sie sich zudem viel Zeit für Ihre kreativen Hobbys und folgen Sie Ihrem Interesse an Kunst und Kultur. Dies sind Ihre Wunderwaffen gegen Stimmungsschwankungen!

Bis Ende Februar schickt Mars mehr als genug Energie für den normalen Alltag und eine aktive Freizeit. Von März bis Ende Mai dürfen Sie sich öfter mal verwöhnen (lassen) – Wellness, Massagen, sowie Saunabesuche sind begünstigt.

Im Sommer sind Sie topfit. Keine Hürde ist Ihnen zu hoch, Sie meistern jede Herausforderung. Und doch vernachlässigen Sie nicht Ihre eigenen Bedürfnisse – prima! August und September sind ideal für Urlaub und Wellness. Je entspannter Sie diese Phase verbringen, desto besser. Ab Oktober gibt es dank Venus und Mars keinen Grund zu klagen.

