Wassermann

2016 wird Ihnen gefallen: Es wird abwechslungsreich, spannend und schwungvoll

Sie haben 2016 einfach das richtige Timing. Sie sind zur richtigen Zeit am richtigen Ort und die richtigen Ideen haben Sie dabei auch noch mit im Gepäck. Uranus liefert Ihnen die tollen Einfälle, Mars gibt Ihnen Durchsetzunsvermögen.



Ihre Liebessterne 2016: Es ist kompliziert. Einerseits sehnen Sie sich nach Freiheit, andererseits brauchen Sie Nähe. Gleich im Januar zieht es Sie eher nach draußen und Sie verbringen viel Zeit mit Ihren Freunden. Im Februar bis Mitte März macht Sie die romantische Venus dann wieder ganz heimelig, kuschelig - und für Ihren Partner unwiderstehlich. Singles sollten jetzt vor die Tür gehen - Sie lernen bestimmt jemanden kennen.

Auch im April haben Sie noch eine schöne Zeit zu zweit, doch der Mai wird dann schon schwieriger. Passen Sie auf, dass Sie nicht zu herrisch wirken. Themen wie Eifersucht und einige Missverständnisse könnten den Haussegen schief hängen lassen und das sogar bis in den Juni rein. Im Juli brauchen Sie Zeit für sich. Eine gute Zeit für Singles, um sich jetzt Gedanken darüber zu machen, was Sie eigentlich wollen.

Die Sommernächte werden für Sie nur dann heiß, wenn Sie selbst etwas dafür tun. Dafür wird der September um so schöner: Venus, Mars, Saturn und Uranus sorgen für eine tolle Zeit in Sachen Liebe und Leidenschaft. Singles können jetzt Ihren Traumpartner finden, vergebene Wassermänner gehen in ihrer Beziehung einen Schritt weiter (Hochzeit? Baby? Hausbau?). Der Oktober bietet wieder einen kleinen Dämpfer, doch schon ab November können Sie gemeinsam viel erreichen.



So läuft es 2016 im Job: Sie werden 2016 dank Saturn und Uranus tolle Chancen haben, Sie müssen sie aber auch ergreifen. Scheuen Sie sich nicht vor den Veränderungen, ist der erste Schritt getan, wird schon alles gut. Auch wenn Sie bis Anfang März noch besonders skeptisch sind.

Im Mai und Juni starten Sie dann richtig durch. Auch im Juli noch, doch jetzt fühlen Sie sich als Einzelkämpfer einfach wohler als als Teil eines Teams. Auch der September gehört zu Ihren Glanzmonaten: Sie sind motiviert und können Ihr großes Ziel erreichen.

Finanziell sind Sie 2016 ein ausgesprochener Sparfuchs - aber nur, um Ihr Geld dann lieber für schöne Dinge auszugeben. Vor allem technische Geräte haben es Ihnen derzeit angetan. Im Februar und in den letzten beiden Juniwochen dürften Sie Gewinne einstreichen, im Juli und August liegen jedoch womöglich unvorhergesehene Rechnungen im Briefkasten. Ab September läuft es dank Venus und Jupiter rund. Der Dezember ist ideal für größere Investitionen.



Ihre Gesundheit 2016: Achten Sie 2016 darauf, sich Ihre Kraft sinnvoll einzuteilen. Konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche und die wirklich wichtigen Aufgaben.

Gestalten Sie Ihre Freizeit im Januar und Februar so, dass sie Ihnen Spaß macht: Gute Laune sorgt nun automatisch für eine stabile Gesundheit. Falls Sie tagsüber hauptsächlich sitzen, ist von März bis Mai, im August und im September Bewegung besonders wichtig. Gelenkschonende Sportarten, wie Walken oder Schwimmen, wären ideal für Sie. Im Februar, März, Juni und ab September sollten Sie außerdem auf Wellness und Entspannung setzen.

Unter dem Einfluss von Uranus übt alles Neue einen besonderen Reiz auf Sie aus. Versuchen Sie sich in diesem Jahr öfter an modernen Fitnesstrends oder nehmen Sie an Weiterbildungen und Kursen teil. So halten Sie Körper und Geist fit und beweglich!

