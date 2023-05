Sie wissen, was Sie können und verlieren Ihr Ziel nie aus den Augen

Sie wissen, was Sie wollen und bleiben auch dabei. Sie gehen Ihren Weg, irgendwie, und wenn Sie Umwege gehen müssen, nehmen Sie auch die in Kauf - Hauptsache, Sie erreichen Ihr Ziel. Dabei gehen Sie aber keinesfalls stur vor. Sie handeln überlegt und ergreifen ihre Chancen. Und dank Merkur steht Finanzielles unter einem guten Stern.



Ihre Liebessterne 2016: Auch 2016 ist auf Sie Verlass. Sie mögen Zuverlässigkeit und Beständigkeit, gerade unter Jupiter und Neptun, und pflegen deshalb jetzt Ihre Beziehungen zu Freunden und Ihrem Partner. Im Januar und Februar sorgen Venus und Mars für Leidenschaft. Im März sollten Singles die Augen offen halten, jetzt könnten Sie jemanden kennenlernen. Vergebene Steinböcke intensivieren ihre Beziehung. Im April könnte es durch Sonne, Venus und Uranus zu kleineren Reibereien kommen, doch der Mai macht alles wieder wett: Singles könnten sich Hals über Kopf verlieben, Liierte wagen den nächsten Schritt.

Im Juni und Juli machen Sie und Ihr Partner sich daran, Ihre Vorhaben in die Tat umzusetzen. Der August ist ideal für eine Urlaubsreise oder die Flitterwochen – dank Venus und Jupiter werden Sie unvergessliche Tage erleben. Ab September herrscht in Partnerschaften pure Harmonie. Singles lernen dank ihrer sympathischen Ausstrahlung interessante Menschen kennen. Wenn Sie wirklich bereit sich, sich fest zu binden, verbringen Sie die beschauliche Adventszeit nicht mehr alleine. Und auch langjährig Liierten schenkt Venus einen glücklichen Jahresausklang.



So läuft es 2016 im Job: Neptun macht Sie kreativ und Jupiter hilft, den Überblick zu behalten – dies sind ideale Voraussetzungen, um berufliche Vorhaben in die Tat umzusetzen. Besonders leicht gelingt Ihnen dies bis Mai und von August bis November. Dabei haben Sie nicht nur den Profit im Sinn: Das Menschliche, das Miteinander ist Ihnen äußerst wichtig. Sie gehen auf Kollegen ein und sind ein großartiger Teamplayer. Bis September zeigen Sie sich außerdem in Verhandlungen besonders geschickt: Mit den richtigen Argumenten können Sie jeden von Ihren Plänen überzeugen. Anspruchsvolle Projekte sollten Sie bis Oktober anstoßen, dann garantieren die Sterne gutes Gelingen.

Finanziell stehen Ihnen sowohl Finanzstern Merkur als auch Glücksplanet Jupiter zur Seite – 2016 wird Ihr Jahr! Intuitiv wissen Sie, welche Chancen Sie ergreifen müssen, damit die Kasse klingelt. Im Juli sollten Sie zwar von größeren Investitionen absehen und im Oktober ist es ratsam, alles genau zu prüfen. Doch in der übrigen Zeit spinnen Sie selbst Stroh zu Gold!



Ihre Gesundheit 2016: Mars, Jupiter und Neptun helfen Ihnen 2016, an sich zu denken, und rechtzeitig die Notbremse zu ziehen, wenn das Tempo zu hoch wird.

Von Januar bis Anfang März verfügen Sie über beneidenswert viel Energie. Von Ende Mai bis Anfang August könnten Sie ebenfalls nicht über fehlenden Elan klagen: Powerplanet Mars steht Ihnen schließlich zur Seite. Was auch immer Sie sich in diesen Phasen vornehmen, Sie schaffen es – sei es im ganz normalen Alltag oder beim Sport.

Trotzdem ist die Gefahr gering, dass Sie sich zu viel zumuten. Denn die Jupiter-Neptun-Konstellation lässt Sie immer wieder Pausen einlegen und zur Ruhe kommen. Sie lassen gern die Seele baumeln und tanken so stets viel neue Kraft.

Im Oktober und November sollten Sie umsichtiger sein. Unter dem Einfluss von Mars, Jupiter und Uranus ist die Verletzungsgefahr sowohl im Alltag als auch beim Sport leicht erhöht.

