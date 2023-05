Ihr persönliches Herzzentrum liegt im Abschnitt Krebs. Das bedeutet, dass Ihnen Menschen mit diesem Tierkreiszeichen guttun. In ihrer Nähe fühlen Sie sich wohl und geborgen. Des Weiteren profitiert Ihr Herz, wenn Sie in einer glücklichen Familie leben. Kinder tun Ihnen ebenfalls sehr gut. Das müssen gar nicht Ihre eigenen sein. Außerdem, so sagt die Astrologie, stärkt das Element Wasser Ihre Herztätigkeit und damit Ihr Wohlbefinden, zum Beispiel auch, wenn Sie schwimmen.



Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Fische

Ihr Jahreshoroskop 2016