"Es gibt einen Weg, auf sein eigenes Herz in liebevoller Weise einzuwirken. Sie müssen nur davon ausgehen, dass Ihren Händen nicht nur eine Berührungsenergie anhaftet, sondern dass sie diese Energie auch ausstrahlen. Mit ihr können Sie Ihr Herz erreichen und ihm Freude, Lebenskraft und Gesundheit bringen.

Sie brauchen Ruhe für diese Herzmassage. Am besten, Sie warten auf ein Wochenende. Das Herz zu massieren ähnelt einem heiligen Akt. Sie begegnen dabei Ihrem Zentrum und, wie die Astrologie sagt, dem Sitz Ihrer Seele und damit auch dem kosmischen MIttelpunkt.

Sie müssen sich mit Achtung Ihrem Herzen nähern. Sie können diese Massage im Liegen oder im Sitzen durchführen. In jeden Fall ist eine bequeme Unterlage wichtig, denn Sie sollen sich wohlfühlen bei dieser Begegnung mit Ihrem Herzen. Legen Sie Ihre linke Hand auf Ihre linke Brust, atmen sie einige Male tief ein, suchen Sie mit Ihrer linken Hand eine Stelle, an der Sie den Herzschlag spüren können.

Eventuell müssen Sie Ihre Hand stärker in Ihren Brustkorb hineindrücken, bis Sie das Pochen Ihres Herzens fühlen. Es ist normalerweise nicht besonders stark.

Nehmen Sie dann Ihre rechte Hand und legen Sie sie auf die linke. Verstärken Sie den Druck, wenn Sie ausatmen, drücken Sie also Ihre linke Brust nach innen. Wenn Sie einatmen, lassen Sie Ihrem Brustkorb Raum, verringern also den Druck Ihrer Hände. Folgen Sie mit Ihren beiden Händen stets der Bewegung Ihrer Brust.

Konzentrieren Sie sich dabei immer auf Ihr Herz. Erinnern Sie sich, was für ein wunderbares Organ Ihr Herz ist, wie es unermüdlich in Ihrem Brustkorb schlägt, dabei Blut aufnimmt und wieder abgibt. Stellen Sie sich vor, wie das Blut durch eine "Leitung" in Ihr Herz strömt und durch eine zweite wieder ausgepumpt wird.

Verfolgen Sie in Ihren Gedanken das Blut auf seinem Weg durch Ihren Körper: Es strömt in Ihren Kopf, in Ihre Arme und Hände, Ihre Brust, Ihren Leib, Ihre Füße und Ihre Beine. Beginnen Sie dann mit Ihren Händen ganz leicht über Ihren Brustkorb zu reiben, drücken Sie dabei den Brustkorb nach innen und geben Sie ihn wieder frei.

Stellen Sie sich dabei vor, wie Sie Ihrem Herzen Energie, Kraft und Lebendigkeit schenken. Tun Sie das fünfzehn bis zwanzig Minuten lang. Tauschen Sie sich aus mit Ihrem Herzen. Schenken Sie Ihm Kraft. Seien Sie ganz bei ihm.

Nach dieser Massage ist es wichtig, dass Sie sich entspannen."