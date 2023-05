Der Karma-Mond hat nur einen sehr schwachen Einfluss auf Sie. Dennoch werden Sie jetzt zu sich selbst finden, werden Klarheit in Ihr Leben bringen und eine neue Nähe zu den Menschen aufbauen, die Ihnen bisher fremd waren, genauso wie die Welt.

Ihr Problem: Sie sind auf der Welt, um das Unrecht, das Ihnen in einem vorigen Leben widerfahren ist, auszugleichen. Sie wurden unterdrückt, Sie waren das Opfer von Intrigen, von vertuschten Tragödien. Und nun lehnt sich Ihr Unterbewusstsein dagegen auf, aber nicht in dem Sie für sich selbst kämpfen, sondern im Mitgefühl für andere Menschen. Ihr Karma. Ein Fluch, wenn Ihr Mitgefühl so weit geht, dass Sie unbewusst wieder zum Opfer werden, dass Sie das Unrecht auf sich ziehen. Bleiben Sie sich selbst treu.

Ihr Weg aus dem Karma-Problem: Sie brauchen Freunde, vor allem Freunde, wenn Sie sich auf dieser Welt nirgends so richtig aufgehoben fühlen, nirgendwo wirklich daheim. Und Sie werden jetzt Freunde finden, die Ihr außergewöhnliches Wesen schätzen, Ihre magischen Kräfte, Ihre hellsichtigen Vorahnungen. Ihre Beziehung zueinander wird von gegenseitigem Respekt und gegenseitiger Anerkennung geprägt sein. Und wird Ihnen das Gefühl geben, irgendwo daheim zu sein.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Fische

Ihr Jahreshoroskop 2016