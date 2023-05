Geheimnisvoller Karma-Mond

Nichts gelingt. Ihre Schulden ziehen neue Schulden an. Ihr Ärger neuen Ärger, egal, was Sie tun. Das könnte eine vorübergehende Pechphase sein – aber wenn es zum Dauerzustand wird, dann ist es Karma. Ein untrügliches Anzeichen dafür, dass aus Ihrem Karma ein Fluch wurde – und genau davor wird Sie jetzt der Karma-Mond am Himmel warnen und Ihnen gleichzeitig einen Weg aus der schicksalhaften Belastung weisen.

Es ist ein Mond, über den der Schatten der Erde kriecht, ihn halbseitig verdunkelt – und ihm dabei magische Kräfte verleiht, die Sie von vielem befreien, was Sie im Augenblick noch bedrückt, auf Ihrem Leben lastet. Der magische Vollmond bringt Bewegung in Ihr Leben. Sie wehren sich, lehnen sich gegen diesen geheimnisvollen Fluch aus einem vorigen Leben auf, der Sie immer wieder in dieselben Fehler verstrickt und oft das Unglück förmlich anzieht.

Es ist Donnerstag, der 18. August, wenn im genialen, liberalen Wassermann der Vollmond aufgeht und langsam der Schatten der Erde darüber wegzieht. Leider werden wir das magische Ereignis nicht sehen, weil es am Vormittag stattfindet.

Die Finsternis (die man in der Astronomie eine Halbschattenfinsternis nennt) weckt unseren Geist, lässt uns nach innen schauen, auf unsere Seele hören. Probleme, Schwächen werden uns plötzlich klar, was uns behindert, belastet, unserem Glück im Wege steht, all das wird uns plötzlich bewusst, taucht aus dem Unterbewusstsein auf.

Sie erkennen, was Sie aus Ihrem vorigen Leben mitschleppen, was Sie immer wieder zu denselben Fehlern verleitet. Karma kann zum Fluch werden, wenn Sie gegen Ihre eigene Bestimmung leben, weil Sie sich verbiegen ließen, weil Sie sich allzu sehr angepasst haben und sich selbst nicht treu blieben.

Dann wird Sie das Pech verfolgen, es wird manchmal an Ihnen kleben – wenn aus dem geborenen Kämpfer ein kleiner Querulant wurde, der andere erfolglose Hitzköpfe anzieht, die sich in sinnlose Streitereien verstricken. Wenn aus dem vorsichtigen Geschäftsmann ein kleinlicher Nörgler und Geizhals wird, der nie etwas wagt und am Ende sein Geld verliert.

Aber wie wir Menschen eben so sind, wir sehen nur die Symptome, wir sehen nur das Pech, das wir scheinbar anziehen, und nicht den tieferen Grund, warum das alles so kam. Der Karma-Mond lässt uns tiefer blicken, lässt uns die Ursachen der Karma-Krankheit erkennen und auch den Weg zur Heilung.

