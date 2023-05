Vertrauen Sie jetzt der höheren Führung aus der geistigen Welt, den leisen Botschaften Ihres Schutzengels, der Stimme Ihrer Seele, die aus Ihrem Unterbewusstsein aufsteigt. Unter dem Einfluss des magischen Mars in Verbindung mit Ihrem Neptun, der aus Ihrem Zeichen leuchtet, ist diese Stimme so klar, so eindeutig wie selten zuvor.

Ihr Glückstag, 11. Oktober: Eine überraschende Begegnung, eine plötzliche unbewusste Eingebung konfrontiert Sie mit der ganzen Wahrheit dieser Botschaften aus der anderen Welt, die langsam in Ihr Bewusstsein vordringen.

Ihr Glückstag, 12. Oktober: Sie erkennen heute, wer Ihnen Glück bringt, wie Sie Ihre Visionen und Ahnungen in die Wirklichkeit umsetzen können. Was Ihnen Anerkennung und Erfolg, Geld und finanzielle Sicherheit bringen kann. Glauben Sie an sich.

Ihr Glückstag, 14. Oktober: Das Wunder ist, wenn sich unbewusste Eingebungen in eine ganz klare, greifbare Wirklichkeit verwandeln. Sie haben dieses Wunder vor Augen.

Ihr Glückstag, 15. Oktober: Sie ahnen heute, wie Sie Ihre außergewöhnlichen Einsichten im praktischen Leben umsetzen können, wie daraus finanzieller Gewinn werden kann.

