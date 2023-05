4 Tage voller Wunder!

Der Himmel ist gnädig, will uns aufheitern. Mitten in schwierigen Zeiten schicken uns die Planeten Energien, die unser Leben vollkommen verändern können. Glücksmomente, die viel Geld bringen. Geniale Intuition, enorme kreative Kräfte. Vier Tage, die wahre Wunder möglich machen. Was Sie bisher belastete, niederdrückte, löst sich jetzt vollkommen auf.

Die Stimmung unter den Menschen ist nicht die beste. Man geht streng, nahezu verbissen miteinander um. Der Mars im Steinbock prägt ein ehrliches, aber genauso kühles, eisern konsequentes Klima. Was die Venus im Skorpion auch noch betont. Nur die Sonne, der Merkur und der Jupiter in der Waage bringen etwas Versöhnliches, verbinden die Menschen, gleichen aus.

Und mitten in diese harte, ziemlich freudlose astrologische Stimmung hinein lässt uns der Kosmos wahres Glück spüren, Lebensfreude schäumt über, neue Zuversicht, Optimismus, ja, Begeisterung reißen Sie mit. Wunder werden möglich, denn Sie glauben wieder an das Leben und an das Glück, das auf Sie zukommt. Es geschieht, womit Sie vielleicht schon lange nicht mehr gerechnet haben. In Ihrem Horoskop lesen Sie, wie diese einmaligen Chancen Sie persönlich bereichern werden.

Das Glück kommt mit einem magischen Mars auf die Erde, der sich mit dem mystischen Neptun verbunden hat. Eine kosmische Erfolgsmischung aus Intuition, Seelentiefe, das unfehlbare Gespür mit der kühlen Tatkraft – Sie entscheiden aus dem Bauch heraus, schlafwandlerisch, wie von Ihrem Schutzengel geführt.

Aber auch die anderen Planeten mischen in der Glücksphase der alltäglichen Wunder mit – ein sehr großzügiger Jupiter, ein kluger, ausgewogener Merkur, auch der strenge Saturn im Schützen und der explosive Uranus, der Sie von alten Lasten befreit. Es beginnt am Dienstag, den 11. Oktober.

Der erste Tag der Wunder: Im Kosmos hat sich der kühle Mars, der aus dem strengen, äußerst konsequenten Steinbock leuchtet, mit dem Neptun zusammengetan. Sie sind enorm kreativ, haben eine überschäumende Fantasie, handeln vollkommen richtig aus dem Bauch heraus. Am selben Tag umarmt Jupiter den Merkur – Ihre große Gewinnchance. Was Sie jetzt auch tun, ganz spontan entscheiden kann Ihnen sehr viel Geld bringen.

Der zweite Tag der Wunder: Mittwoch, 12. Oktober. Die magische Mars-Verbindung und die Konjunktion mit Jupiter wirken auch heute in voller Stärke. Sie haben übersinnliche Eingebungen, hellsichtige Visionen, die das große Glück in Ihr Leben holen können – in der Liebe, im Beruf, den Gewinn im Lotto.

Der dritte Tag der Wunder: Freitag, der 14. Oktober. Der kluge, ausgewogene Merkur verbindet sich in einem beflügelnden Sextil mit dem Saturn, der aus dem optimistischen Siegerzeichen Schütze leuchtet. Sie denken messerscharf, logisch, wissen genau, was Ihnen auf Dauer gesehen die starke, finanzielle Sicherheit einbringt. Außergewöhnliche Glücksmomente möglich.

Der vierte Tag der Wunder: Samstag, der 15. Oktober. Die wunderbar ausgeglichene, sanfte Sonne in der Waage steht in herausfordernder Opposition zum explosiven Uranus im Widder. Die Stunde der Befreiung, Sie werfen ab, was auf Ihnen lastet, was Sie behindert und einschränkt. Plötzlich ist alles anders, das Glück sprengt Ketten. Sie haben die traumhafte, großartige Idee, die Ihre finanzielle Existenz auf Jahre hinaus sichern kann. Lesen Sie hier, was Sie persönlich erwartet.

