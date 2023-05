Fische-Geborene besitzen die unglaubliche Fähigkeit, selbst wenn sie auf allerengstem Raum leben, ihre innere Freiheit nie ganz zu verlieren. Insofern können Fische jederzeit in einer Partnerschaft stranden, selbst wenn sie auf allerengstem Raum stattfindet. Das bedeutet aber auch, dass Fische richtige Nähe nicht wirklich empfinden, was wiederum ihrem jeweiligen Partner aufstößt. Daher ist eine Partnerschaft mit einem Fisch nicht einfach, was wiederum der Grund ist, dass viele Fische-Geborene allein leben.

