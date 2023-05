So verlieren Sie Ihre Bindungsangst

Jetzt laufen die letzten Tage des Tierkreiszeichens Skorpion bevor es dann hinübergeht in den den Schützen. Die Astrologie sagt, dass die letzten Tage am allerstärksten sind, so als würde das Eelemt, das gerade ansteht, zu einem Endspurt ansetzen und seine ganze Kraft mobilisieren. Jetzt zählt nur noch Skorpion und damit der Zusammenhalt derjenigen, die zusammengehören. Für wen das nicht stimmt, der hat eine harte Zeit vor sich.

Die Astrologie ist weise. Jetzt, zum Ende des Tierkreiszeichens Skorpion und damit in allernächster Nähe zum Winterbeginn, wird geprüft, wer zusammengehört – und wer nicht. Tief drinnen in unseren Seelen schwingt die Angst vor dem Winter. Auch wenn wir heute in aller Regel in geheizten Räumen wohnen und im nächsten Supermarkt alles kaufen können, was wir brauchen, schwingt in den Seelen diese uralte Angst vor dem dunklen Winter, in dem die Nahrungsmittel knapp werden und die Kälte so stark werden kann, dass nichts, kein Fell und keine Höhle einen noch schützen kann.

Es war der berühmte Psychoanalytiker Carl Gustav Jung, der schon vor 100 Jahren über diese Erinnerungen, die in unteren Seelen hausen, schrieb. Er sagte in etwa, dass die Vergangenheit – und damit sind Hunderte von Leben gemeint – sich wie Schichten in einem See ablagern. Sie sind zwar dem Bewusstsein nicht zugänglich, aber dennoch wirken sie in unser Leben ein. Diese uralten Erinnerungen machen Angst, und sie verlangen, dass wir etwas unternehmen: „Mensch, such dir einen anderen Menschen, denn in der Gemeinschaft hast du eher eine Chance, dem Winter zu trotzen!“

Daher ist der Skorpion das Sternzeichen mit der größten Bindungskraft und diesem unglaublich starken Instinkt, sich nur mit solchen Menschen zu verbinden, auf die man sich verlassen kann – und zwar auf Leben und Tod. Die Astrologie sagt aber auch, dass diese Skorpion-Kraft in jedem Menschen wohnt, ganz egal welches Sternzeichen er besitzt. Allerdings ist das Quantum der Bindungsfähigkeit bei den einzelnen Tierkreiszeichen unterschiedlich stark entwickelt. Manchen fällt es leichter, anderen schwerer, und manche entwickeln sogar so viel Widerstand gegen diese Bindung, dass sie lieber allein leben, auch wenn Ihnen das tief in Ihrem Inneren große Angst bereitet. Aber diese Angst ist für Sie kleiner als in einer Beziehung und Partnerschaft wie in einem engen Gefängnis zu leben – mit der Angst, darin zu ersticken.