Die Psychoanalyse hat dazu eine interessante Antwort. Sie lautet in etwa, dass Menschen, die allein bleiben, unbewusst, also ohne, dass sie es selbst bemerken, etwas aussenden, was andere fernhält. Bzw. sie beginnen eine Beziehung, die nach ein paar Wochen oder höchstens Monaten zerbricht. Warum?

Weil sie – wieder unbewusst – einen Partner ausgewählt haben, mit dem es mit Sicherheit nicht lange gut geht. Die Psychoanalyse sagt also, es gibt Menschen, die wollen tief in ihrem Inneren gar keine Partnerschaft, auch wenn sie noch so inbrünstig danach Ausschau halten. Diese Menschen müssen sich selbst erforschen, um den Grund in ihrer Seele zu finden, warum sie allein bleiben wollen. Meistens, so behauptet die Psychoanalyse, gibt es in ihrer Kindheit ein Erlebnis, das dazu geführt hat.

Die Karma-Astrologie wiederum ergänzt diese Überlegung und sagt, dass Menschen aus unserer Vergangenheit Geschehnisse übernehmen, die unerledigt sind.

Zum Beispiel kann es sein, dass eine Frau einen Mann liebt, der aber durch ein tragisches Geschehen stirbt, zum Beispiel im Krieg fällt. Wenn diese Frau ihr tragisches Erlebnis nicht verarbeitet, nicht die richtige Trauerarbeit leistet, wird sie eine Tochter bekommen, die niemals die Liebe finden wird, die sie sucht.

Ihre Tochter stellt sich also unbewusst neben ihre Mutter, nimmt sie an der Hand und sagt: "Schau, ich leide wie du, damit es für dich nicht so schlimm ist!"