Frage der Woche: Darf ich auf einen Gewinn hoffen?

Jede Woche beantworten wir eine Frage der Woche aus astrologischer Sicht. Dieses Mal: Drei tolle Konstellationen versprechen finanzielles Glück. Darf ich auf einen Gewinn hoffen?

Was die Finanzen betrifft, so gibt es gleich drei vielversprechende Konstellationen in dieser Woche: Merkur verbindet sich mit Jupiter und Pluto, das macht geschäftstüchtig und resolut. Am wertvollsten aber ist die Unterstützung Jupiters, der sich vom Zeichen Jungfrau aus mit der Sonne im Skorpion verbindet.