Frage der Woche: Gibt es Liebe aus einem früheren Leben?

Ich kenne viele Menschen, die überzeugt sind, dass sie schon in früheren Leben zusammen waren. Woher diese Sicherheit kommt? Es existieren viele Belege und Hinweise.

Hermann und Evelyn zum Beispiel wussten es von dem Augenblick an, an dem sie sich zum ersten Mal sahen: "Von Hermann ging ein regelrechter Sog aus, eine Magie. Ich wusste sofort, dass wir uns aus einem früheren Leben her kennen", sagte Evelyn in einer späteren Sitzung.

Oder Katharina und Peter: Beide werden in ihren Träumen immer wieder in eine andere Zeit zurückversetzt und erleben dabei, dass sie Bruder und Schwester waren.

Bei geeigneten Personen kann man auch eine gemeinsame Rückführung durchführen. Es handelt sich dabei um eine geführte Trance oder Halbhypnose. Dabei können beide Partner gleiche Erlebnisse haben, sich teilweise sogar gemeinsam in einem früheren Leben wiederfinden.

Dann existieren noch die Partnerschaften, in denen sich zwei Menschen zum Teil bis aufs Blut quälen, aber nicht loslassen können. Macht man dann eine Rückführung, zeigt sich, dass noch eine Schuld aufgearbeitet werden muss.

Als trauriges Beispiel die Leidensgeschichte einer Frau: Sie heißt Johanna und ist Skorpion und leidet entsetzlich darunter, dass ihr Mann, Kurt, eine Nebenbeziehung führt. Jedes Wochenende verbringt er mit dieser anderen Frau. Johanna beschließt jedes Mal, sich endgültig von ihm zu trennen. Sie war auch schon zweimal beim Scheidungsanwalt. Aber der entscheidende Schritt erfolgt einfach nicht. Warum? Weil Kurt in einem früheren Leben ihr Kind war und sie, Johanna, es verlassen hat, als es drei Jahre alt war.