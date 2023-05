Frage der Woche: Habe ich jetzt Glück im Lotto?

Jede Woche beantwortet Erich Bauer eine Astro-Frage der Woche. Dieses Mal: Jupiter und Merkur streicheln die Erde. Habe ich jetzt Glück im Lotto?

Warum gewann vor Kurzem ein Mann in Norddeutschland auf einen Schlag mehrere Millionen Euro beim Lotto? Zufall? Fügung? Schicksal? Gibt es eine Möglichkeit, seine Gewinnchancen zu erhöhen? Welche Rolle spielen die Sterne? Existieren bestimmte Konstellationen, unter denen man eher gewinnt als unter anderen?

In dieser Woche, 23. Februar bis 1. März, nehmen Jupiter und Merkur die Erde in ihre Mitte. Die Astrologie sagt, dass diese Konstellation ausgesprochen günstig ist, um in einem Glücksspiel etwas herauszuholen. Aber bestimmt wird es so sein, dass manche gewinnen und die meisten anderen leer ausgehen.

Vor ungefähr 30 Jahren absolvierte ich in den USA eine zusätzliche Ausbildung zum Psychotherapeuten. Zu dieser Ausbildung gehörte unter anderem auch ein dreitägiger Workshop mit dem Titel "Wie verändere ich mein Geldprogramm". Nun, ich war ausgesprochen neugierig, denn ich hatte überhaupt noch nie etwas von einem "Geldprogramm" gehört.

In diesem Workshop nahmen nicht nur Studenten der Psychologie, so wie ich, teil, sondern auch Manager, Bankfachleute und Unternehmer. Jeder von uns wurde aufgefordert sich einen halben Tag lang mit dem Wort "Geld" zu beschäftigen. Wir sollten aufschreiben, was "Geld" für uns bedeutet. Man musste dabei verschiedenen Fragen nachgehen. Ich erinnere mich noch an die, welchen Klang das Geld für einen hätte.

Als wir dann am nächsten Tag wieder zusammensaßen und jeder seine Analyse vortrug, traten erstaunliche Unterschiede zutage. Aber das Erstaunlichste war, dass diejenigen unter den Teilnehmern, die ohnehin schon viel Geld hatten bzw. in ihrem Beruf ständig mit großen Geldsummen zu tun hatten, ein viel positiveres Verhältnis zu Geld hatten als diejenigen, die wie ich damals noch kaum eigenes Geld verdienten.