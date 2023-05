Frage der Woche: Kommt das Glück nun auch zu mir?

Auch die Astrologie kennt nicht nur ein einziges Glück, sondern genau so viele, wie es Sternzeichen gibt, also zwölf. Sie sagt, dass jedem Sternzeichen sozusagen ein eigener Weg zum Glück vorgegeben ist. Das wird dann besonders spannend, wenn zwei Menschen zusammenkommen, von denen jeder eine ganz andere Vorstellung von Glück hat.

Das tritt eigenartigerweise immer dann besonders zutage, wenn diese zwei Menschen gemeinsam in den Urlaub fahren.

Man denkt ja ganz allgemein so, dass die schönste Zeit des Jahres in den Ferien ist: Zeit haben füreinander, Ruhe finden, das tun, was einem Spaß und Freude bereitet. Aber weil eben in aller Regel zwei Menschen, die zusammen verreisen, zwei verschiedene Sternzeichen haben, suchen sie auch in den Ferien unterschiedliche Ziele.

Das ist so fundamental, dass psychologische Studien festgestellt haben, dass gemeinsame Ferien sehr häufig der Anfang vom Ende einer Beziehung sind. Wenn man in der schönsten Zeit des Lebens, in den Ferien, kein gemeinsames Glück findet, beginnt man sich von seinem Partner zu lösen.

Wer sich auf die Suche nach dem Glück macht, sollte also nur von seinem eigenen Sternzeichen ausgehen und sich von ihm leiten lassen.