Frage der Woche: Kommt endlich mehr Frieden in die Welt?

Auch dieses Nein ist nicht in Stein gemeißelt, denn eigentlich hoffen wir ja alle aus tiefstem Herzen, dass es bald wieder friedlicher zugeht auf dieser Welt. Wenn die Sonne im Schützen steht, bedeutet das nicht nur für Christen die Hoffnung auf eine Wiederkehr des Lichts inmitten einer dunklen Zeit. In dieser Woche gesellt sich noch Saturn dazu, sein Erscheinen ist ein allgemeiner Appell an die Menschlichkeit.

Das sind alles vielversprechende Vorzeichen, aber leider gibt es in dieser Woche noch eine andere Konstellation, die unsere Hoffnungen zumindest dämpfen könnte: Der kriegerische Mars geht in Spannung zum mächtigen Pluto. Das kann Konflikte neu entzünden oder eskalieren lassen, es kann auf der großen Weltbühne aber auch zu Machtgerangel und Drohgebärden führen. Wie soll da die Stimme der Vernunft noch durchdringen, wenn so laut mit den Säbeln gerasselt wird?

Noch dazu steht Mars in der Waage und Pluto im Steinbock : Da neigt man dazu, die Dinge einfach elegant wegzureden, doch genau das wäre grundverkehrt. Verfeindete Parteien wollen konkrete Ergebnisse sehen, jeder meint aus seiner Sicht, völlig im Recht zu sein. In diesem Zusammenhang muss man auch die Rolle des gestrengen Saturn noch einmal überdenken: Die Fronten könnten sich in dieser Woche sogar noch verhärten, wenn nicht alle Beteiligten eines Konflikts die Sache ernst nehmen und ihren Verpflichtungen nachkommen.

Die Herausforderungen sind also gewaltig, nicht nur für die Politik. Wer sich nicht darauf einstellt und akzeptiert, dass die aktuellen Ereignisse auch zu Veränderungen im persönlichen Bereich führen können, hinkt seiner Zeit hinterher. Man muss schon bereit sein, auch mal zurückzustehen, Vorurteile und Ängste zu überwinden und gelassen zu bleiben inmitten des Chaos, sonst lässt man sich nur noch von Bitterkeit und Zorn bestimmen. Das wäre schade, gerade im Hinblick auf das herannahende Fest der Liebe . Der Weltfrieden hat auch mit uns zu tun. Wie MutterTeresa sagte: „Der Frieden beginnt mit einem Lächeln. Lächle fünfmal am Tag einem Menschen zu, dem du gar nicht zulächeln willst. Tue es, um des Friedens willen.“