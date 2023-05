Frage der Woche: Kommt jetzt mehr Klarheit in mein Leben?

Mystiker aller Zeiten nutzten daher den Stillstand des Planeten Merkur, um ihr Leben von sämtlichen Äußerlichkeiten zu entledigen. Wie in einem klaren See wollten sie ihr Leben sehen – hinab bis in die tiefste Tiefe.

Die beste Zeit, um diese wunderbare Erfahrung zu machen, sich selbst zu erleben, ist in der Zeit zwischen dem Neumond am Dienstag, 20. Januar um 14 Uhr, und dem Ende der Mondpause am Donnerstag, 22. Januar um 14 Uhr.

Da ist der See, in dem man sich selbst erkennen will, am klarsten.

Es erübrigt sich eigentlich von selbst, dass man in so einer Zeit keine großen Unternehmungen machen sollte. Es geht ja eben nichts nach vorne. Es ruht alles im Moment, in sich. Ist man durch die Umstände des Lebens aber dazu gezwungen, aktiv zu sein, braucht man besonders viel Kraft.

Ich habe dabei immer wieder festgestellt, dass es hilft, wenn man sich mit Merkur in Gedanken verbindet und ihn um seine Unterstützung bittet. Man muss in jedem Fall davon ausgehen, dass alles langsamer geschieht, und dass man mehr Zeit benötigt. Auf der anderen Seite weiß ich, dass alles, was man jetzt vollendet, besonders fest und dauerhaft ist. Das betrifft auch Beziehungen oder gar Hochzeiten, die unter einem ruhenden Merkur geschlossen werden: Sie halten ewig.

Zum Schluss noch der Hinweis, dass der Stillstand Merkurs in ganz besonderer Weise für die Menschen eine große Wirkung haben kann, die mit diesem Planeten enger verbunden sind, das sind Zwillinge und Jungfrauen , deren Herrscherplanet ja bekanntlich Merkur ist. Sie möchte ich besonders ermuntern, Ruhe und Klarheit zu finden.