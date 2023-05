Frage der Woche: Muss ich jetzt Angst um mein Geld haben?

Die Tiefenpsychologie hat eine Erklärung für Menschen, die ständig oder häufig große Sorgen um das Geld haben, die zunächst ein bisschen abstrus klingt. Sie sagt nämlich, dass die Angst um das Geld mit der Reinlichkeitserziehung im Kindesalter zu tun hat.

Kurz und vereinfacht lässt sich sagen, dass jemand später umso mehr Angst um sein Geld hat, je strenger die Eltern bei der Reinlichkeitserziehung in den ersten zwei Jahren vorgegangen sind. Wenn Babys bestraft werden, wenn sie ihre Windeln voll machen, entsteht anscheinend so etwas wie eine unbewusste tiefe Angst. Später sind das dann eben nicht mehr körperliche Ausscheidungen, sondern alles, was man sonst noch sein Eigen nennt, an aller erster Stelle das Geld.

Auch die Sicht der Astrologie scheint zunächst einmal weit hergeholt. Gemäß ihrer Philosophie ist Geld ein Ersatz für inneres Wohlbefinden. Symbol für dieses Gefühl ist Venus. Kommt jemand auf die Welt und seine Venus im Horoskop steht günstig, dann sorgt sozusagen die Existenz für ihn, dass er immer genug hat, um gut leben zu können.

Genauso ist es aber auch so, dass ein Mensch mit einer "positiven" Venus auch nicht mehr will, als er hat, und so zufrieden und glücklich ist. Um­gekehrt: Wer mit einer ungünstigen Venusposition auf die Welt kommt, will immer mehr, weil er meint, er hat nicht genug. Wohlverstanden, das ist unabhängig davon, wie viel er tatsächlich hat. Er hat niemals genug.

Weiter sagt die Astrologie, dass jemand, der ohnehin schon eine ungünstige Venusposition in seinem Horoskop hat, natürlich dann, wenn wie in dieser Woche Venus von Saturn und Neptun angegangen wird, besonders große Angst um sein Geld hat, sich Sorgen macht und, tatsächlich auch Geld verlieren kann.