Frage der Woche: Wann kommt die Hoffnung zurück?

Jede Woche beantwortet Erich Bauer eine Frage der Woche aus astrologischer Sicht. Dieses Mal: Kommende Woche erwarten uns schlechte Sterne. Wann kommt die Hoffnung zurück?

Es gibt Zeiten, da ist man nur vom Pech verfolgt, nichts will gelingen, alles geht schief. Das ist eine Zeit, in der man ganz leicht die Hoffnung verliert und aufgibt. Aber sobald man die Hoffnung verliert, verliert man sich selbst. Die Hoffnung gibt einem Kraft weiter zu machen, aufzustehen, wenn man am Boden zerstört ist. Deshalb sollten Sie nie aufhören die Hoffnung zu verlieren.