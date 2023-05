Frage der Woche: Was ist der Weg zum Glück?

Jede Woche beantwortet unser Chef-Astrologe Erich Bauer eine Frage aus astrologischer Sicht. Dieses Mal: Was ist der Weg zum Glück? Gehen wir den richtigen Weg?

Die Suche nach dem Glück ist so alt wie die Menschheit. Bücher, die über dieses Thema geschrieben wurden, füllen Bibliotheken.

Klar ist von vorneherein, dass Glück etwas Relatives und nichts Absolutes ist. Man hat bei sozialpsychologischen Untersuchungen immer wieder festgestellt, dass man sich schnell an Glück gewöhnt, und dann nach "mehr" Glück verlangt.

Man denke nur an ein frisch verliebtes Paar, das sich wie im Himmel fühlt. Ein Jahr später vielleicht liegen sich die beiden in den Haaren und meinen, sie bekämen zu wenig Liebe. Aus Untersuchungen mit Geld weiß man, dass niemand auf Dauer mit dem zufrieden ist, was er hat, selbst wenn es Million sind. Die Sozialpsychologie sagt, dass Glück darin besteht, das zu bekommen, was man nicht hat, und wenn man es hat, will mal etwas anderes.