Frage der Woche: Wie nah ist mein Seelenpartner?

Seelenpartner sind Menschen, deren Seelen miteinander verbunden sind. Allermeistens geschieht das, ohne dass die realen Personen das überhaupt bemerken.

Denn der Alltagsmensch der heutigen Zeit gleicht durch Erziehung und Technisierung immer mehr einem Wesen wie ein Roboter, der wunderbar funktioniert, allerdings auch seine Macken hat, weswegen er manchmal streikt, krank wird und irgendwann auch seinen Geist aufgibt. Aber ein Seelenwesen ist er nicht, bzw., seine Seele ist so gut versteckt, dass man sie nicht mehr findet, auch wenn man sich darum bemüht.

Manche Mystiker, das sind Menschen, die noch in Kontakt mit ihrer Seele sind, bezeichnen daher den normalen Alltagsmenschen unserer heutigen Zeit als "Robopathen". Das ist eine Vermischung zweier Namen, nämlich "Roboter" und "Psychopath".

Diese Menschen, die überhaupt nichts mehr davon wissen, dass in ihnen eine Kraft wirkt, der sie ihre gesamte Existenz verdanken, haben aber dennoch Verbindungen zu Seelenpartnern.

Das sind häufig Menschen, mit denen sie in einem früheren Leben eine längere Zeit gemeinsam verbrachten. In aller Regel begegnen sich Menschen, deren Seelenpartner miteinander verbunden sind, im Laufe des Lebens. Manchmal gehen sie sogar eine Partnerschaft ein. Öfters ist es aber so, dass man sich nur vorübergehend begegnet und dann das Gefühl hat, dass einem dieser Mensch so unendlich vertraut ist, man das aber nicht erklären kann.