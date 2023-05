Frage der Woche: Wie wichtig sind jetzt meine Freunde für mich?

Jede Woche beantwortet Erich Bauer eine Astro-Frage der Woche. Dieses Mal: Wie wichtig sind jetzt meine Freunde für mich? Verbringen Sie jetzt wertvolle Zeit mit Ihren Freunden! Es ist wichtiger denn je.

"Ich muss Ihnen nicht erklären, wie wichtig Freunde grundsätzlich in Ihrem Leben sind. Jeder Mensch sehnt sich nach engen Kontakten, nach Menschen, mit denen man sich ernsthaft austauschen kann, mit denen man sprichwörtlich in guten wie in schlechten Zeiten beieinandersteht.

Freunde, und das ist in dieser Woche der Fall, werden manchmal wichtiger als der eigene Partner. Und das ist auch gar nicht schlimm, sondern sogar wichtig. Daher widmen wir diese Seite der Freundschaft .

Freundschaften sind wichtig und anders als die Beziehung zu Verwandten auch selbst gewählt. Man sucht sich seine Freunde schließlich selbst aus und pflegt die Freundschaften aus ureigensten Stücken. Mal mehr, mal weniger. Wer keine Freunde hat, verkümmert auf lange Sicht. Und wer sich gar einredet, keine Freunde zu brauchen, belügt sich selbst.

Wir alle brauchen Freunde. Nicht falsch verstehen – aber unsere Wahlverwandten sind oftmals wichtiger als eine feste Beziehung, als eine Partnerschaft. Warum? Weil die Liebe zu Freunden weniger von Ansprüchen und Verpflichtungen getragen ist, weil man Freunden gegenüber viel toleranter sein kann als gegenüber seinem Lebenspartner. Diesen wünscht man sich im Idealfall wie einen MisterPerfect, wie eine Traumfrau. Umgekehrt will man für und vor seinem Partner natürlich tendenziell auch selbst gut dastehen und sich immer möglichst im besten Lichte präsentieren.

Und das heißt im Umkehrschluss: Mit Freunden gestalten sich Beziehungen oftmals leichter, lässiger und auch ehrlicher als mit einem festen Partner.

Dennoch müssen auch Freundschaften regelrecht gepflegt und gehegt werden. In dieser Woche appellieren die Sterne sogar dazu. Venus im Erdzeichen Jungfrau und Saturn im Wasserzeichen Skorpion fordern dazu auf, sich seinen Freunden und Kumpels, den lieben Bekannten zu widmen und mehr Zeit für Freundschaften aufzubringen.

Wer mit den Sternen geht, ruft gerade jetzt bei seinen Liebsten an und bittet um eine Verabredung. Die Sterne kümmern sich in dieser Woche aber auch um Freundschaften, die aus welchen Gründen auch immer, vielleicht ein wenig in Schieflage geraten sind. Wenn Ihnen jemand aus Ihrem Freundeskreis wirklich wichtig ist, fällt es Ihnen jetzt sehr leicht, zu verzeihen, den ersten Schritt zu tun und wieder aufeinander zuzugehen.

In dieser Woche werden Brücken gebaut zwischen Menschen, die sich vielleicht über die Jahre ein wenig aus den Augen verloren, sich vernachlässigt haben.

Ich kann Sie alle nur ermuntern: Verbringen Sie jetzt wertvolle Zeit mit Ihren Freunden! Es ist wichtiger denn je."