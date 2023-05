Die Psychologie, genauer genommen die Tiefenpsychologie, hat eine Erklärung, warum an Weihnachten zu häufig gestritten wird. Sie sagt, dass das Weihnachtsfest jeden Menschen dazu veranlasst, zu regredieren.

Damit ist gemeint, dass man in sich selber in frühere Stadien seines Lebens zurückgleitet. Man vollführt also eine Zeitreise zurück in die Vergangenheit bis zu seiner Kindheit. Dabei erinnert man sich in ganz besonderer Weise an solche Zeiten wie Weihnachten, wo Vater, Mutter und man selber als Kind in inniger Verbundenheit zusammen waren und Weihnachten feierten.

Und dann – und das ist der entscheidende Punkt – kommt der Moment, wo Vater und Mutter gemeinsam in ihr Schlafzimmer gingen und man selbst als Kind draußen blieb. Selbst wenn man mit im gleichen Zimmer wie die Eltern sein durfte, waren die doch immer noch enger miteinander verbunden, lagen zusammen im Bett und konnten noch lange miteinander reden.

Dieses Gefühl, das dritte Rad am Wagen zu sein, nicht wirklich dazuzugehören, hinterlässt bei jedem Menschen ein kolossales Trauma. Es trägt die Schuld daran, dass man später ständig voller Neid ist, weil es anscheinend anderen besser geht, sie mehr Glück haben, mehr Liebe finden usw. Auch die Angst hat ihre Wurzeln im frühkindlichen Erlebnis des Ausgeschlossenseins, denn das kleine Kind glaubt, ohne die Eltern verloren zu sein.

Weihnachten, besonders Heiligabend, drückt also auf den Knopf, der jeden zurück in seine Kindheit reisen lässt und die Gefühle von damals weckt. Aber weil man ja in der Zwischenzeit ein erwachsener Mensch geworden ist, erlaubt man sich natürlich nicht den Schmerz, die Trauer oder die Angst, sondern beginnt irgendeinen Streit, weil das einem erwachsenen Menschen eher zusteht als kindliches Gejammere. Noch zu erwähnen ist, dass dieser ganze Prozess „zurück in die Kindheit“ natürlich völlig unbewusst abläuft.