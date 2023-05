Raus aus dem tristen Alltag

An alle gestressten Hausfrauen: Brechen Sie aus dem Alltag aus. Gönnen Sie sich einen Tag in einem Wellness-Center und lassen Sie sich ausgiebig verwöhnen. Besonders wohltuend ist eine Fußreflexzonenmassage, da diese mit dem Fische-Prinzip harmoniert. Die Kraft des Fische-Mondes nutzen sollten vor allem die Zeichen mit Fische-, Schütze-, Zwillinge- und Jungfrau-Energie. Eine Lymphdrainage hilft, die Schlackenstoffe leichter aus dem Körper zu transportieren. Heilkräuter wie Kamille, Spitzwegerich und Isländisch Moos entfalten an Fische-Tagen ihre Wirkkräfte sehr gut.

Tipp des Tages: Hören Sie Ihre Lieblingsmusik.

