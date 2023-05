Sammeln Sie Heilkräuter

Bei Widder-Mond müssen vor allem die Zeichen mit Widder-, Steinbock-, Waage- und Krebs-Energie mit Kopfschmerzen oder sogar mit Migräne rechnen. Heilkräuter wie Augentrost, Kamille und Spitzwegerich, die an Widder-Tagen gesammelt oder verabreicht werden, entfalten ihre Wirkung besonders gut. Vor allem in Stresssituationen neigen viele zu Migräne. Stress sollte nicht unterschätzt werden, viele merken gar nicht mehr, dass sie in ständigen Stresssituationen ste­cken. Sie denken schon, das sei der Normalzustand. Sorgen Sie immer wieder für ausreichend Ruhepausen.

Tipp des Tages: Gehen Sie mal wieder mit Freunden aus.

