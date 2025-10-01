Für diese 4 Sternzeichen wird der Herbst 2025 zu einer goldenen Glückssaison!
Auf welche Sternzeichen wartet der schönste Herbst 2025? Wir haben die 4 Glückskinder der goldenen Jahreszeit gefunden!
Der Herbst wird nicht umsonst als goldene Jahreszeit bezeichnet! Zum einen färben sich die Blätter nun natürlich in Braun- und Gelbtönen und wir spüren, wie sehr sich die Natur verändert, und zum anderen bringt die Saison, die uns ins Jahresfinale begleitet, auch immer eine ganz besondere, warme Atmosphäre mit sich. Es ist Erntezeit, was nicht nur auf die Landwirtschaft, sondern auch auf unser Leben übertragbar ist.
Der Großteil des Jahres liegt hinter uns und wir werden von der harmonischen und geduldigen Waage-Sonne jährlich dazu eingeladen, uns zurückzulehnen und zu bewundern, was wir nicht alles so erreicht haben. So entsteht die Gemütlichkeit, die viele Menschen mit dem Herbstbeginn wahrnehmen. Im Oktober wird es dann geheimnisvoll, denn die Skorpion-Saison weckt in uns die Neugierde am Verborgenen! Nun gehen wir den Dingen auf den Grund und zelebrieren die mysteriöse Seite des Herbstes. Zieht die Sonne dann Ende November in den Schützen, rappeln wir uns noch einmal auf. Der Jahresendspurt beginnt und das abenteuerlustige Feuerzeichen sorgt dafür, dass wir vergnügt, motiviert und voller Vorfreude in die Weihnachtszeit starten.
So hat der Herbst mit all seinen Facetten für jeden etwas dabei! Dennoch gibt es manche Sternzeichen, die in dieser Jahreszeit besonders aufblühen. Während viele den Frühling vermissen, den Sommer festhalten oder den Winter herbeisehnen, beginnt für die folgenden vier Sternzeichen nun die wohl schönste Zeit des Jahres! Gehören Sie dazu? Dann dürfen Sie sich auf eine goldene Glückssaison freuen!
Widder erleben Sternenglück in allen Lebensbereichen
Obwohl Sie eigentlich zu den Frühlingskindern gehören, lieber Widder, stehen die Sterne in diesem Herbst besonders gut für Sie! Auf jeden Fall könnte er jetzt ein Anwärter für Ihre neue Lieblingsjahreszeit werden ... Die wohltuende Waage-Sonne sorgt dafür, dass Harmonie in Ihre Beziehung einkehrt und dass Singles jetzt gelassen in eine neue Kennenlernphase starten können! Sie fühlen sich Ihren Mitmenschen sehr nah und erleben (für Sie fast schon ungewöhnlich) harmonische Wochen mit Ihrem Schatz, Ihrer Familie und/oder Ihren Freund*innen. Direkt im Oktober steht für Sie auch bereits ein spektakuläres Herbst-Highlight an. Der Supervollmond in Ihrem Zeichen schenkt Ihnen jede Menge Energie für das letzte Jahresquartal. Da ist es kein Wunder, dass Sie sich auch beruflich in dieser Herbstsaison von Ihrer besten Seite zeigen können. Jetzt muss nur noch die Gesundheit mitspielen, aber, wie sollte es anders sein, auch dafür stehen die Sterne gut. Goldene Aussichten für einen goldenen Herbst!
Waagen dürfen sich auf einen zauberhaften Liebesherbst freuen
Mit dem Herbst beginnt auch Ihre Geburtstagssaison, liebe Waage. Nicht nur deshalb sind Sie in dieser Zeit besonders ausgeglichen und gut gelaunt. Feiern Sie sich und starten Sie voller Optimismus in Ihr neues Lebensjahr! Ganz besonders schön wird es dann ab dem 13. Oktober, denn Sie bekommen Besuch von Ihrem Herrscherplaneten. Die liebe Venus bereist für einige Wochen Ihr Zeichen und sorgt dafür, dass Harmonie in Ihre zwischenmenschlichen Beziehungen einkehrt und Sie eine sinnliche Zeit mit Ihren Liebsten verbringen. Jetzt ist vor allem für Singles eine tolle Gelegenheit, um jemanden kennenzulernen, mit dem Sie den Rest des Jahres und vielleicht auch noch viel mehr Zeit darüber hinaus verbringen wollen. Im Kalender sollten Sie sich außerdem noch den 21. Oktober notieren. Es findet ein Neumond in Ihrem Zeichen statt, der zum perfekten Auftakt für kreative Projekte wird. Entfalten Sie Ihre*n innere*n Künstler*in und suchen Sie sich in diesem Herbst ein neues gestalterisches Hobby. Wir wünschen Ihnen viel Spaß dabei!
Auf Skorpione wartet ein tiefgründiger Herbst voller positiver Veränderungen
Skorpione dürfen sich auf einen kraftvollen Herbst freuen, in dem sie viele neue Projekte anstoßen können. Das ist vor allem auf einen Planeten zurückzuführen, der zwar nicht so groß ist, aber dafür eine bedeutende Rolle in Ihrem Leben spielt! Ihr Herrscher Pluto wird am 14.10.2025 nach einem halben Jahr direktläufig. Sie werden spüren, dass Sie endlich wieder Zugang zu Ihrer karmischen Energie haben und zu gewohnter Tiefgründigkeit zurückkehren – pünktlich zu Ihrer Saison, die am 23. Oktober beginnt. Jetzt sollten Sie sich erst einmal auf berufliche Ziele konzentrieren und diese mit Vollgas verfolgen! Mars ist vorerst auch noch an Ihrer Seite und versorgt Sie mit der nötigen Energie. Ab dem 6. November wird es dann romantisch: Venus betritt Ihr Zeichen und verspricht ein paar zauberhafte Liebesmomente. Vor allem Single-Skorpione, die sehnsüchtig darauf warten, ihrer besseren Hälfte zu begegnen, haben jetzt die besten Chancen, dies zu tun. Und bei vergebenen Skorpionen wird es emotional und gefühlvoll, was dafür sorgen kann, dass Ihre Beziehung endlich die Tiefe gewinnt, die Sie sich wünschen. Genießen Sie Ihr Herbstglück!
Auf Schützen wartet ein Herbst-Highlight nach dem anderen
Der Herbst 2025 könnte der Moment sein, auf den viele Schützen schon seit langer Zeit warten. Denn jetzt passiert so viel, dass definitiv keine Langeweile einkehren kann, vor der Sie sich ja immer so sehr fürchten. Zuerst ist es Merkur, der in Ihr Zeichen wechselt und für Kommunikationsstärke sorgt. Dann folgt ihm Mars Anfang November und ermöglicht es Ihnen, all die tollkühnen Pläne umzusetzen, für die Ihnen immer die Energie gefehlt hat. Die perfekten Aussichten also für Ihre diesjährige Saison, die am 22.11. beginnt und in der Sie sich sowieso immer pudelwohl in Ihrer Haut fühlen. Und ganz am Ende ist da noch der Schütze-Neumond, der kurz vor Weihnachten mit Ihnen den Herbst verabschiedet und dafür sorgt, dass Sie all das Erlebte auch anständig verarbeiten können. Machen Sie das Beste aus dieser vielversprechenden Jahreszeit und behalten Sie immer Ihr Tages- und Wochenhoroskop im Blick, um keine Sternenchance zu verpassen. Das Universum hat jetzt Großes mit Ihnen vor!
