Für diese 4 Sternzeichen wird der Herbst 2025 zu einer goldenen Glückssaison!

Der Herbst wird nicht umsonst als goldene Jahreszeit bezeichnet! Zum einen färben sich die Blätter nun natürlich in Braun- und Gelbtönen und wir spüren, wie sehr sich die Natur verändert, und zum anderen bringt die Saison, die uns ins Jahresfinale begleitet, auch immer eine ganz besondere, warme Atmosphäre mit sich. Es ist Erntezeit, was nicht nur auf die Landwirtschaft, sondern auch auf unser Leben übertragbar ist.

Der Großteil des Jahres liegt hinter uns und wir werden von der harmonischen und geduldigen Waage-Sonne jährlich dazu eingeladen, uns zurückzulehnen und zu bewundern, was wir nicht alles so erreicht haben. So entsteht die Gemütlichkeit, die viele Menschen mit dem Herbstbeginn wahrnehmen. Im Oktober wird es dann geheimnisvoll, denn die Skorpion-Saison weckt in uns die Neugierde am Verborgenen! Nun gehen wir den Dingen auf den Grund und zelebrieren die mysteriöse Seite des Herbstes. Zieht die Sonne dann Ende November in den Schützen, rappeln wir uns noch einmal auf. Der Jahresendspurt beginnt und das abenteuerlustige Feuerzeichen sorgt dafür, dass wir vergnügt, motiviert und voller Vorfreude in die Weihnachtszeit starten.

So hat der Herbst mit all seinen Facetten für jeden etwas dabei! Dennoch gibt es manche Sternzeichen, die in dieser Jahreszeit besonders aufblühen. Während viele den Frühling vermissen, den Sommer festhalten oder den Winter herbeisehnen, beginnt für die folgenden vier Sternzeichen nun die wohl schönste Zeit des Jahres! Gehören Sie dazu? Dann dürfen Sie sich auf eine goldene Glückssaison freuen!

