Das Jahreshoroskop 2026 für das Sternzeichen Schütze

Lieber Schütze, im Merkur-Jahr erwachen Ihre Stärken! Ihr faszinierender Charme und Ihr unbeschwertes Wesen funkeln aus der Menge, wenn um Sie herum das Leben tobt. Sie strahlen, turteln und flirten – und erobern das eine oder andere Herz im Sturm. Aber Vorsicht, gehen Sie vor allem im Februar nicht zu stürmisch vor, sonst könnten Sie sich die Finger verbrennen. Aber keine Sorge, Sie bekommen gerade noch die Kurve und können schon im März einen neuen Flirtversuch wagen, der dann Option auf mehr bietet. Die richtige Beziehung erweist sich im Juli als das Kraftwerk Ihres Lebens. Sie macht Ihnen Mut, schenkt Ihnen Selbstvertrauen. Die Zwillinge, der Widder oder der Wassermann könnten sich als ideale Wegbegleiter*in erweisen. Probleme, die sich im November mal kurz auftun könnten, packen Sie mit Ihrem Schatz gemeinsam an. Im Dezember schweben Sie im siebten Liebeshimmel. Sie tanzen zu zweit und glücklich ins neue Jahr.

Tipp: Erfahren Sie mithilfe des Partnerhoroskops, wer gut zu Ihrem Sternzeichen passt.