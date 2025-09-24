Das Jahreshoroskop 2026 für das Sternzeichen Schütze
Lesen Sie im Jahreshoroskop 2026 für das Sternzeichen Schütze alles über Liebe, Beruf, Geld, Gesundheit und Ihre Glückstage!
Ihnen kann kaum einer Ihre gute Laune verderben, Sie haben immer ein Lächeln für jemanden übrig und man ist einfach gerne in Ihrer Nähe. Diese positive Energie ist natürlich wie ein Magnet für andere und zieht auch den Erfolg wie magisch an. Sie gehören mit zu den glücklichsten Menschen im Jahr 2026, vor allem ab Mitte des Jahres, wenn Jupiter Sie anlächelt und Sie mit Glück überschüttet.
Horoskop 2026 für das Sternzeichen Schütze: Ihre Glückstage
10. Februar 2026: Eine Beförderung im Job ist möglich.
11. Juli 2026: Ein Wunsch könnte sich jetzt erfüllen.
10. November 2026: Sie fühlen sich einfach nur gut.
Jahreshoroskop 2026 Schütze: Die Liebessterne
Lieber Schütze, im Merkur-Jahr erwachen Ihre Stärken! Ihr faszinierender Charme und Ihr unbeschwertes Wesen funkeln aus der Menge, wenn um Sie herum das Leben tobt. Sie strahlen, turteln und flirten – und erobern das eine oder andere Herz im Sturm. Aber Vorsicht, gehen Sie vor allem im Februar nicht zu stürmisch vor, sonst könnten Sie sich die Finger verbrennen. Aber keine Sorge, Sie bekommen gerade noch die Kurve und können schon im März einen neuen Flirtversuch wagen, der dann Option auf mehr bietet. Die richtige Beziehung erweist sich im Juli als das Kraftwerk Ihres Lebens. Sie macht Ihnen Mut, schenkt Ihnen Selbstvertrauen. Die Zwillinge, der Widder oder der Wassermann könnten sich als ideale Wegbegleiter*in erweisen. Probleme, die sich im November mal kurz auftun könnten, packen Sie mit Ihrem Schatz gemeinsam an. Im Dezember schweben Sie im siebten Liebeshimmel. Sie tanzen zu zweit und glücklich ins neue Jahr.
Tipp: Erfahren Sie mithilfe des Partnerhoroskops, wer gut zu Ihrem Sternzeichen passt.
Jahreshoroskop 2026 für den Schützen: Beruf und Geld
Lieber Schütze, Ihr Herrscherplanet Jupiter ist ab Ende Juni für Sie im Einsatz. Er ist der wunderbare Glücksbote des Erfolges. Vorhaben, die Sie sich in den Kopf gesetzt haben, werden von Ihnen durchgezogen und zu Ende gebracht. Wünsche, an deren Erfüllung Sie längst nicht mehr glauben wollten, werden auf wundersame Art und Weise wahr. Im Juli und August treffen Sie auf Menschen, die Sie im Bereich Job und Finanzen voranbringen. Sie erhalten einen interessanten Tipp, der sogar einen finanziellen Gewinn bringen kann. Ihr Karrieregeflecht weitet sich aus, und in den Monaten September und Oktober haben Sie geschafft, was Sie sich zu Anfang des Jahres vorgenommen haben.
Der Schütze und die Gesundheit für das Jahr 2026
Sie lieben Sport und Bewegung über alles, und im Merkur-Jahr können Sie es kaum erwarten, sich diesem Hobby zu widmen. Sie sollten es nur in den Monaten März und April nicht übertreiben, da hebt Mars mahnend den Zeigefinger. Eine langsamere Gangart kann zwischendurch nicht schaden. Sie werden dem Kraftplaneten aber schnell rechtgeben, denn nach einer kurzen Auszeit sind Sie wieder deutlich fitter und leistungsfähiger. Dank Neptun leistet Ihnen Ihre innere Stimme im Mai und Juni gute Dienste. Sie wissen intuitiv, was Ihr Körper benötigt. Sie lieben es, auch mal nur ein Buch zu lesen, oder sich Ihren Gedanken hinzugeben.
