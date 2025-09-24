Das Jahreshoroskop 2026 für das Sternzeichen Skorpion

Das Merkur-Jahr 2026 wird in Sachen Liebe bestimmt das bringen, was Sie sich schon so lange wünschen. Die Sterne meinen es ausgesprochen gut mit Ihnen, denn Sie haben kaum negative Einflüsse zu erwarten. Mars setzt im Frühjahr ungeahnte Kräfte frei. Sie können Ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen, ohne dass Sie auch nur im Geringsten daran zweifeln müssten, nicht das Richtige zu tun. Im Februar, Juni und September steht Venus äußerst günstig und hat somit eine besonders schöne und starke Liebeskraft. Gefühle, die man Ihnen entgegenbringt, sind echt. Nutzen Sie die tolle Ausstrahlung, die Sie haben, und andere werden sich vertrauensvoll an Sie wenden. Schon lange geplante Veränderungen in Ihrer Beziehung stehen vor allem im Herbst unter einem guten Stern. Auch Ihr Schatz ist begeistert von Ihren Vorschlägen, und Sie ziehen beide an einem Strang. Ende des Jahres sind auch Singles nicht mehr alleine. Sie haben den passenden Topf für ihren Deckel gefunden.