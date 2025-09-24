Das Jahreshoroskop 2026 für das Sternzeichen Skorpion
Lesen Sie im Jahreshoroskop 2026 für das Sternzeichen Skorpion alles über Liebe, Beruf, Geld, Gesundheit und Ihre Glückstage!
Wie wird Ihr Merkur-Jahr, lieber Skorpion? Als Wasserzeichen sind Sie ein besonders empfindsamer Mensch, der spürt, wenn etwas im Argen liegt. Diese Gabe kommt Ihnen immer wieder zugute. Sie sind instinktiv zur rechten Zeit am richtigen Ort. Die Position Jupiters im Krebs lässt bis Mitte des Jahres auf gute Karrierechancen hoffen. Und noch was: Sie kommen zu mehr Geld. Auch Merkur gibt zeitweise sein Bestes und schickt Ihnen immer wieder Erfolgswellen in Sachen Job und Finanzen.
Horoskop 2026 für das Sternzeichen Skorpion: Ihre Glückstage
11. Januar 2026: Tiefe Gefühle kommen hoch.
13. April 2026: Eine Versöhnung klappt und das ist schön.
18. August 2026: Die Liebe macht Ihr Leben spannend.
Jahreshoroskop 2026 Skorpion: Die Liebessterne
Das Merkur-Jahr 2026 wird in Sachen Liebe bestimmt das bringen, was Sie sich schon so lange wünschen. Die Sterne meinen es ausgesprochen gut mit Ihnen, denn Sie haben kaum negative Einflüsse zu erwarten. Mars setzt im Frühjahr ungeahnte Kräfte frei. Sie können Ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen, ohne dass Sie auch nur im Geringsten daran zweifeln müssten, nicht das Richtige zu tun. Im Februar, Juni und September steht Venus äußerst günstig und hat somit eine besonders schöne und starke Liebeskraft. Gefühle, die man Ihnen entgegenbringt, sind echt. Nutzen Sie die tolle Ausstrahlung, die Sie haben, und andere werden sich vertrauensvoll an Sie wenden. Schon lange geplante Veränderungen in Ihrer Beziehung stehen vor allem im Herbst unter einem guten Stern. Auch Ihr Schatz ist begeistert von Ihren Vorschlägen, und Sie ziehen beide an einem Strang. Ende des Jahres sind auch Singles nicht mehr alleine. Sie haben den passenden Topf für ihren Deckel gefunden.
Jahreshoroskop 2026 für den Skorpion: Beruf und Geld
Lieber Skorpion, in den ersten sechs Monaten des Jahres 2026 wachsen Sie regelrecht über sich hinaus. Jupiter ist in dieser Zeit Ihr Wegbegleiter. Sie spüren, dass etwas ganz Neues auf Sie zukommt. Sie können das Beste aus sich herausholen – im Job und im Bereich Finanzen. Sie sind ein Siegertyp und fesseln mit Ihrer magischen Ausstrahlung die Menschen. Sie ziehen die Blicke auf sich und man hört Ihnen zu, wenn Sie reden. Im Juli kann ein besonders gutes, lukratives Angebot locken. Ganz was Neues und natürlich auch mehr Geld. Sie überzeugen Ihre*n Chef*in, Geschäftspartner*innen und auch die Kolleg*innen mit innovativen Ideen. Eine gute Zeit für geschäftliche Vorhaben sind auch die Monate August und Oktober.
Der Skorpion und die Gesundheit für das Jahr 2026
Lieber Skorpion, Sie lassen sich nicht unterkriegen und kommen nach einer Krankheit ganz schnell wieder zu Kräften. Im Jahr 2026 dürfen Sie optimistisch sein. Jupiter versorgt Sie mit viel Energie und belebt müde Glieder. Selbst nicht so fitte Skorpione haben im Frühjahr Spaß, lange durch Wälder zu spazieren und vielleicht sogar eine Bergwanderung zu unternehmen. Mars sorgt auch dafür, dass Ihr Immunsystem wunderbar funktioniert und Bakterien und Viren kein leichtes Spiel bei Ihnen haben. Alle Maßnahmen, die für Gesundheit, Fitness, Wohlbefinden und Schönheit gut sind, erweisen sich in den Monaten März, Juni und Dezember als besonders effektiv.
