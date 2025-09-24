Das Jahreshoroskop 2026 für das Sternzeichen Widder
Lesen Sie im Jahreshoroskop 2026 für das Sternzeichen Widder alles über Liebe, Beruf, Geld, Gesundheit und Ihre Glückstage
Sie sind ein Feuerzeichen: tatkräftig, ehrgeizig, mutig und direkt. Genau diese Eigenschaften spielen 2026 in Sachen Job und Finanzen eine wichtige Rolle. Auch in der Liebe kommt Ihnen Ihr Charisma zugute. Sie erobern ein Herz mit Leichtigkeit und können dem Merkur-Jahr voller Optimismus entgegenschauen. In nahezu allen Lebensbereichen werden Sie in diesem Jahr Erfüllung finden.
Horoskop 2026 für das Sternzeichen Widder: Ihre Glückstage
18. Januar 2026: Ihre Familie steht hinter Ihnen. Das macht Sie glücklich.
6. März 2026: Venus erhöht die Liebeschancen.
24. Oktober 2026: Sie dürfen stolz auf sich sein.
Jahreshoroskop 2026 Widder: Die Liebessterne
Lieber Widder, im Merkur-Jahr 2026 dürfen Sie sich auf ein interessantes Liebesjahr freuen. Bereits im Mai, wenn Venus durch das Zeichen Zwillinge wandert, kommen neue Begegnungen ins Spiel. Singles flirten mit Leichtigkeit und Paare entdecken die Freude an gemeinsamen Unternehmungen neu. Mit Venus im Löwen wird der Juli leidenschaftlich, denn sie bringt Schwung in Ihre Beziehung. Sie sagen, was Ihnen am Herzen liegt – und das kommt sehr gut an. Im August ist die beste Zeit für Liebeserklärungen oder einen Neuanfang. Anfang September, mit Venus in der Waage, stehen Harmonie und Ausgleich im Vordergrund. Missverständnisse können geklärt werden, und Zweisamkeit gewinnt an Tiefe. Freuen Sie sich auf ein Jahr voller schöner Momente.
Jahreshoroskop 2026 für den Widder: Beruf und Geld
Sie sind ein ehrgeiziger Mensch, und diese Eigenschaft kommt Ihnen im Merkur-Jahr sehr zugute. Der Kommunikationsplanet treibt Sie 2026 vor allem Ende Januar, im August und September an. Der angestrebte Wohlstand, das Ansehen in der Gesellschaft, die Sicherheit Ihrer Existenz – das alles hat Vorrang. Auf Ihr scharfes Gespür für finanzielle Chancen ist mit Mars im April und Mai Verlass. Mit Entschlossenheit verfolgen Sie Ihre alten Pläne, die Sie immer wieder vor sich hergeschoben haben. Sie gehören zu den Gewinner*innen, und ein Glücksfall spielt Ihnen im Herbst und gegen Jahresende eine neue Geldquelle zu. Sie werden staunen: Ein Traumjahr in Sachen Job und Finanzen wartet auf Sie, alte Kredite werden abgebaut und auf Ihrem Konto ist genug, um sich den einen oder anderen Wunsch zu erfüllen.
Der Widder und die Gesundheit für das Jahr 2026
Sie verfügen über eine große Widerstandskraft, und Sie als Feuerzeichen lieben den Sport und viel Bewegung. Ihr Horoskop für 2026 sagt aus, dass Sie kleine Schwächen ganz schnell ausgleichen können und sich ziemlich fit und stabil fühlen. Das kurze Tief, wenn Mars im August nicht so günstig steht, können Sie nutzen, um einfach mal ein ruhigeres Programm zu starten. Im September kehrt Ihre Leistungskraft voll und ganz zurück. In den Herbstmonaten Oktober und November ist die Zeit günstig für ausgiebige Wandertouren. Es muss ja nicht gleich der Gipfel erklommen werden, aber ein längerer Rundwanderweg wäre genau das Richtige. Ende des Jahres sorgt Pluto dafür, dass Ihre Selbstheilungskraft aktiviert wird. Gut möglich, dass Sie sogar der winterlichen Erkältungswelle entkommen.
