Das Jahreshoroskop 2026 für das Sternzeichen Widder

Sie sind ein ehrgeiziger Mensch, und diese Eigenschaft kommt Ihnen im Merkur-Jahr sehr zugute. Der Kommunikationsplanet treibt Sie 2026 vor allem Ende Januar, im August und September an. Der angestrebte Wohlstand, das Ansehen in der Gesellschaft, die Sicherheit Ihrer Existenz – das alles hat Vorrang. Auf Ihr scharfes Gespür für finanzielle Chancen ist mit Mars im April und Mai Verlass. Mit Entschlossenheit verfolgen Sie Ihre alten Pläne, die Sie immer wieder vor sich hergeschoben haben. Sie gehören zu den Gewinner*innen, und ein Glücksfall spielt Ihnen im Herbst und gegen Jahresende eine neue Geldquelle zu. Sie werden staunen: Ein Traumjahr in Sachen Job und Finanzen wartet auf Sie, alte Kredite werden abgebaut und auf Ihrem Konto ist genug, um sich den einen oder anderen Wunsch zu erfüllen.