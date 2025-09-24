Das Jahreshoroskop 2026 für das Sternzeichen Waage
Lesen Sie im Jahreshoroskop 2026 für das Sternzeichen Waage alles über Liebe, Beruf, Geld, Gesundheit und Ihre Glückstage!
Sie sitzen bei der Verteilung der guten Chancen für das Jahr 2026 in der ersten Reihe. Jupiter ist der Planet, der sich in der zweiten Jahreshälfte für Sie besonders stark macht. Er holt das Maximum für Sie heraus. Auch Merkur öffnet Ihnen Türen, hinter denen sich neue Möglichkeiten verbergen. Die Sterne sorgen für mehr frischen Wind, und damit Sie jetzt nicht gleich abheben, gibt es noch Saturn, der im Widder steht und Sie sicher am Boden hält. Und Venus, Ihr Herrscherplanet, lässt sich natürlich auch hin und wieder blicken, damit es Ihnen auch in Sachen Liebe an nichts mangelt.
Horoskop 2026 für das Sternzeichen Waage: Ihre Glückstage
21. Januar 2026: Ein Missverständnis kann geklärt werden.
22. Juni 2026: Sie genießen die kleinen Dinge des Lebens.
6. Dezember 2026: Ein Flirt macht Spaß und wer weiß…?
Jahreshoroskop 2026 Waage: Die Liebessterne
Im Merkur-Jahr 2026 ist es wichtig, dass Sie einen Schlussstrich ziehen unter das, was die letzten Wochen ein bisschen schiefgelaufen ist. Merkur macht es Ihnen aber leicht, nach vorne zu blicken, damit das Glück sich verwirklichen kann. Die Chancen sind nämlich hervorragend, vor allem im Februar und März. Sie können spürbar aufatmen. Mit Ihrem Schatz werden Sie wieder gemeinsame schöne Stunden erleben. Sie erobern das Herz Ihres Lieblingsmenschen neu. Ab Anfang Juli verdoppelt Jupiter Ihr Glück und Sie erleben eine Zeit, die Sie nicht so schnell vergessen werden. Ein genialer Moment, um zum Standesamt zu gehen oder, wenn Sie Single sind, eine feste Beziehung einzugehen. Wer sich im August verliebt, darf darauf hoffen, dass die Partnerschaft besonders glücklich wird. Im November wird es dann nochmal so richtig schön. Venus verbündet sich mit Jupiter, und Sie dürfen liebevolle Momente auf sich wirken lassen.
Jahreshoroskop 2026 für die Waage: Beruf und Geld
Sie stehen im Jahr 2026 vor herausragenden Möglichkeiten. Alles, was Sie tun, machen Sie mit totaler Hingabe und Begeisterung. Das ist es, was im Merkur-Jahr Ihren Erfolg ausmachen wird. Sie haben den Dreh raus, sich nicht lange mit Dingen aufzuhalten, die Sie nicht begeistern und wenden sich blitzschnell ab. Ihr Horoskop 2026 verrät, dass das Ihr Erfolgsrezept ist. In den Monaten Juli, August und Oktober nehmen Sie optimistisch jede Herausforderung an, und für etwaige Probleme oder Hindernisse haben Sie eine schnelle Lösung parat. Liebe Waage, man glaubt an Sie, wenn Sie Ende des Jahres eventuell vor einem beruflichen Neustart stehen.
Die Waage und die Gesundheit für das Jahr 2026
Ihr Horoskop zeigt für 2026 an, dass es keinen Grund zur Beunruhigung gibt. Mars sorgt in den Monaten Februar, Mai und Juli dafür, dass es Ihnen von Kopf bis Fuß gut geht. Sie haben ausreichend Kraft und Power zur Verfügung. Nur in den Monaten August und September könnten Sie ein bisschen über die Stränge schlagen. Also, nicht leichtsinnig werden und ab und zu mal einen Gang zurückschalten. Im Oktober und November kommen Sie nochmal so richtig in Fahrt. Sie könnten Bäume ausreißen! Aber liebe Waage, es reicht auch, wenn Sie einen Baum einfach nur mal umarmen. Spüren Sie seine starke Kraft. Er ist wie eine Tankstelle für Körper, Geist und Seele. Ende des Jahres haben Sie alle Hürden genommen und starten voller Elan in das neue Jahr.
- Das Jahreshoroskop 2026 für das Sternzeichen Widder
- Das Jahreshoroskop 2026 für das Sternzeichen Stier
- Das Jahreshoroskop 2026 für das Sternzeichen Zwillinge
- Das Jahreshoroskop 2026 für das Sternzeichen Krebs
- Das Jahreshoroskop 2026 für das Sternzeichen Löwe
- Das Jahreshoroskop 2026 für das Sternzeichen Jungfrau
- Das Jahreshoroskop 2026 für das Sternzeichen Skorpion
- Das Jahreshoroskop 2026 für das Sternzeichen Schütze
- Das Jahreshoroskop 2026 für das Sternzeichen Steinbock
- Das Jahreshoroskop 2026 für das Sternzeichen Wassermann
- Das Jahreshoroskop 2026 für das Sternzeichen Fische