Das Jahreshoroskop 2026 für das Sternzeichen Waage

Im Merkur-Jahr 2026 ist es wichtig, dass Sie einen Schlussstrich ziehen unter das, was die letzten Wochen ein bisschen schiefgelaufen ist. Merkur macht es Ihnen aber leicht, nach vorne zu blicken, damit das Glück sich verwirklichen kann. Die Chancen sind nämlich hervorragend, vor allem im Februar und März. Sie können spürbar aufatmen. Mit Ihrem Schatz werden Sie wieder gemeinsame schöne Stunden erleben. Sie erobern das Herz Ihres Lieblingsmenschen neu. Ab Anfang Juli verdoppelt Jupiter Ihr Glück und Sie erleben eine Zeit, die Sie nicht so schnell vergessen werden. Ein genialer Moment, um zum Standesamt zu gehen oder, wenn Sie Single sind, eine feste Beziehung einzugehen. Wer sich im August verliebt, darf darauf hoffen, dass die Partnerschaft besonders glücklich wird. Im November wird es dann nochmal so richtig schön. Venus verbündet sich mit Jupiter, und Sie dürfen liebevolle Momente auf sich wirken lassen.