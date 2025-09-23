Widder-Vollmond am 07.10.2025: Der Supermond schenkt 3 Sternzeichen Mut zur Veränderung!
Der Oktober-Supervollmond findet im Widder statt. Finden Sie hier heraus, was das bedeutet und wer sich freuen darf!
Der erste Herbstvollmond in diesem Jahr verspricht, ein ganz besonderer zu werden. Er ereignet sich am 7. Oktober 2025 um 05:45 Uhr im Sternzeichen Widder. Das Feuerzeichen ist vor allem für seine Dynamik, Entschlossenheit und Ehrlichkeit bekannt. Wenn die kraftvollen Mondenergien aus ihm heraus wirken, dann gibt es uns etwas von seiner Tatkraft ab und inspiriert uns dazu, unsere Komfortzone zu verlassen. Außerdem erwartet uns im Oktober sogar ein sogenannter Supervollmond. Dieser erscheint heller und größer als sonst und hat dadurch auch eine besonders starke Wirkung auf uns.
Wie wirkt der Vollmond im Widder?
So wie der stolze Widder keine Schwierigkeiten damit hat, kraftvollen Schrittes neue Wege zu beschreiten, sind auch wir jetzt durchaus neugierig und mutig genug, einfach mal die Richtung zu wechseln. Die Tatkraft des Feuerzeichens weckt in uns den Sinn für das Abenteuer. Gerade die Ziele, die zu weit entfernt und zu schwer zu erreichen schienen, fallen nun in das Licht des Vollmondes. Wir halten nicht mehr an unseren gewohnten Umständen fest und sind bereit, den Zauber der Veränderung zuzulassen. Das macht sich sowohl in unserem Arbeitsumfeld als auch in der Liebe bemerkbar. Da könnte es in dieser Vollmondnacht so richtig leidenschaftlich werden ...
Allerdings kann diese Widder-Energie auch ganz schön überfordern. Das Sternzeichen neigt nämlich auch zu überschwänglicher Ungeduld. Das klassische Bild vom Kopf, der durch die Wand prescht, beschreibt einen Widder ziemlich gut. Das kann vor allem sensible Wasserzeichen im ersten Moment aus der Bahn werfen. Impulsivität und vielleicht sogar ein wenig Streitlust liegen in der Luft. Um dem entgegenzuwirken, tut es gut, sich bewusst Momente der Achtsamkeit zu nehmen, tief durchzuatmen, bevor man einen kritischen Gedanken äußert, und eventuell zu meditieren. Wenn Sie in der Vollmondnacht ein wenig unruhig sind und daher nicht bestens gelaunt erwachen, sollten Sie den Tag nicht sofort abschreiben. Machen Sie stattdessen das Beste aus diesem Herbst-Highlight und stoßen Sie ein paar Veränderungen an!
Vor allem drei Sternzeichen gelingt dies besonders gut! Sie treffen nun mutige Entscheidungen für eine glücklichere Zukunft.
Bei Zwillingen steht die Kommunikation im Mittelpunkt
Zwillinge müssen zum Glück keine Angst davor haben, dass sie den stürmischen Widder-Energien zum Opfer fallen. Im Gegenteil, denn sie wissen als wohl kommunikativstes Sternzeichen ziemlich gut, welchen Ton sie anschlagen müssen. Was bei all dieser Diplomatie manchmal zu kurz kommt, ist die unerschütterliche Ehrlichkeit des Widders und der Mut, diese auszusprechen. Genau daran will dieser Supervollmond nun etwas ändern! Das sorgt vor allem im Job dafür, dass Sie in Terminen brillieren und sich vor Ihrer Führungskraft behaupten können. Es sieht ganz so aus, als würden Sie zu einem großen Schritt auf der Karriereleiter ansetzen.
Löwen genießen kreative Glücksmomente
Dieser Vollmond wird einen Löwen nicht aus der Fassung bringen! Als Feuerzeichen sind Sie mit der Dynamik und Willensstärke des Widders bestens vertraut. Für Sie fühlen sich die Mond-Energien eher wie ein Anschwung an. Sie haben große Lust, sich kreativ auszuleben. Sei es schreibend, malend oder tanzend: Plötzlich übernimmt mal der*die Künstler*in in Ihnen das Ruder! Was für ein herrliches Gefühl, das sich nur mit dem Begriff Lebensfreude beschreiben lässt. Auch Ihr Ideenreichtum wird bunter und fantasievoller. Trauen Sie sich ruhig, auszusprechen, was Ihnen in den Kopf kommt. Dadurch können Sie nicht nur Ihre eigenen Projekte, sondern auch die Ihner Liebsten ein großes Stück voranbringen.
Wassermänner verwirklichen ihre Ideen
Als Wassermann verbringen Sie viel Zeit in Ihrer Gedankenwelt. Der Widder ist deutlich realistischer veranlagt und der Vollmond in diesem Zeichen schenkt Ihnen die Kraft, Ihre tollen und unkonventionellen Ideen auch in die Tat umzusetzen. Das kann im privaten Umfeld, auf der Arbeit oder in der Liebe zu großen Fortschritten führen. Ihnen fällt es am Vollmond-Tag wahnsinnig leicht, Ihre Ideen und Wünsche zu greifen und dann den richtigen Menschen zu kommunizieren. Man wird Ihnen helfen und Sie bei Ihren Projekten unterstützen, weil Sie vor Überzeugungskraft nur so strotzen. Ihr Herbst ist durch diesen tollen Auftakt auf jeden Fall gerettet. Danke, lieber Supervollmond!
