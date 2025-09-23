Widder-Vollmond am 07.10.2025: Der Supermond schenkt 3 Sternzeichen Mut zur Veränderung!

So wie der stolze Widder keine Schwierigkeiten damit hat, kraftvollen Schrittes neue Wege zu beschreiten, sind auch wir jetzt durchaus neugierig und mutig genug, einfach mal die Richtung zu wechseln. Die Tatkraft des Feuerzeichens weckt in uns den Sinn für das Abenteuer. Gerade die Ziele, die zu weit entfernt und zu schwer zu erreichen schienen, fallen nun in das Licht des Vollmondes. Wir halten nicht mehr an unseren gewohnten Umständen fest und sind bereit, den Zauber der Veränderung zuzulassen. Das macht sich sowohl in unserem Arbeitsumfeld als auch in der Liebe bemerkbar. Da könnte es in dieser Vollmondnacht so richtig leidenschaftlich werden ...

Allerdings kann diese Widder-Energie auch ganz schön überfordern. Das Sternzeichen neigt nämlich auch zu überschwänglicher Ungeduld. Das klassische Bild vom Kopf, der durch die Wand prescht, beschreibt einen Widder ziemlich gut. Das kann vor allem sensible Wasserzeichen im ersten Moment aus der Bahn werfen. Impulsivität und vielleicht sogar ein wenig Streitlust liegen in der Luft. Um dem entgegenzuwirken, tut es gut, sich bewusst Momente der Achtsamkeit zu nehmen, tief durchzuatmen, bevor man einen kritischen Gedanken äußert, und eventuell zu meditieren. Wenn Sie in der Vollmondnacht ein wenig unruhig sind und daher nicht bestens gelaunt erwachen, sollten Sie den Tag nicht sofort abschreiben. Machen Sie stattdessen das Beste aus diesem Herbst-Highlight und stoßen Sie ein paar Veränderungen an!

Vor allem drei Sternzeichen gelingt dies besonders gut! Sie treffen nun mutige Entscheidungen für eine glücklichere Zukunft.

