Geld-Horoskop: Zwischen Ihrem Jupiter und Merkur liegt ein Zeichen

Sie haben den Jupiter im Krebs oder in den Fischen. Sie verfügen über den siebten Sinn fürs Geld. Ein positives Sextil zwischen den beiden Planeten gibt Ihrem Bauchgefühl Sicherheit. Sie treffen ganz spontan die glückliche Entscheidung, auf die Sie aufbauen können.

Ihre Erfolgsbasis: Ihr feines Gespür für die Bedürfnisse der Menschen ist derzeit wie ein Seismograph, der Trends erspürt. Folgen Sie nur Ihrer inneren Stimme. Dann werden Sie wissen, was Geld bringt.

Ihr Verhältnis zum Geld: Derzeit besser. Normal haben Sie Ihre Schwierigkeiten damit, weil Sie dem Geld misstrauen, es nicht anziehen, sondern abstoßen, es nicht schätzen.

Ihre Geldwelt, Ihr Weg zu mehr finanzieller Sicherheit: Ihre große Fantasie, Ihre Träume und Visionen sind eine Basis, auf der Sie aufbauen können. Sie müssen nur an Ihre kreativen, künstlerischen Talente glauben, dann werden Sie es schaffen. Ihr erstes Buch, Ihre Gedichte oder Ihre Bilder haben jetzt die große Chance. Wobei es bei Ihnen vor allem auf die richtigen Geldpartner ankommt: Sie brauchen Menschen, Freunde, Partner, die an Sie glauben. Aber Sie umgeben sich oft mit Menschen, die kein Interesse an Ihrer künstlerischen Arbeit, an Ihren waren Ambitionen haben. Wer Ihre Träume belächelt, gehört nicht zu Ihren Freunden.

Sommerglückszeit: 1. Juni bis 25. Juni

