Geld-Horoskop: Ihr Jupiter und Merkur stehen sich genau gegenüber

Sie haben den Jupiter im Skorpion. Damit steht er in einer herausfordernden, aufbauenden Opposition zum Merkur. Die einmaligen Voraussetzungen, um sich endlich durchzusetzen.

Ihre Erfolgsbasis: Ihre enormen Suggestivkräfte, Ihr hohes Selbstvertrauen, das nicht nur andere, sondern vor allem Sie selbst anspornen kann. Sie erreichen, was Sie sich wirklich wünschen. Ihr Wille ist entscheidend und der kann jetzt Berge versetzen. Auch Ihr Mut zum Risiko ist Ihr Erfolgsgarant.

Ihr Verhältnis zum Geld: Gespalten. Oft hadern Sie mit den dem Geld. Weil Ihnen Ihre Exis­tenz Angst macht, Sie unter Druck setzt. Lassen Sie sich davon aber nicht abhalten. Denken Sie positiv.

Ihre Geldwelt, Ihr Weg zu mehr finanzieller Sicherheit: Sie haben einen besonderen Zugang zur spirituellen Welt. In Ihnen schlummern übersinnliche Kräfte, sehr starke Anlagen zum Medium und zum Heiler. Aber im Grunde trauen Sie sich selbst nicht so recht. Dieses Gefühl müssen Sie überwinden, um Ihrem Leben jetzt eine Wende zu geben. Sie haben die einmalige Chance als Heiler, als Medium, als spiritueller Lehrer eine neue Existenz aufzubauen. Wenn Sie nicht selbst genügend Mut dazu finden, brauchen Sie Geldpartner, die Ihre Talente erkennen, die an Sie glauben und Sie fördern. Sie kennen diese Menschen, haben ihnen bislang aber misstraut. Ein Fehler. Öffnen Sie Ihr Herz, lernen Sie anderen zu vertrauen.

Sommerglückszeit: 1. Juni bis 25. Juni

