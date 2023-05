Glückshoroskop: In drei Schritten zum großen Glück

Die Sterne stehen ideal, um endlich glücklich zu werden! Wir verraten Ihnen, wie Sie das ganz große Glück finden - in drei einfachen Schritten. Hier lesen Sie mehr dazu...

Lebensfreude breitet sich aus. Vom Kosmos geht ein heiteres, leichtes, lockeres Klima aus, als würden die Sterne tanzen. Glücksplanet Jupiter wandert in die unbekümmerten, fröhlichen Zwillinge. Und das prägt eine einmalige Chance – Ihre große Chance auf eine glückliche Fügung, die Ihr Leben vollkommen verändern kann.!

In unserem Glückshoroskop erfahren Sie, wie viel Glück Ihnen noch zusteht. Und was Sie dafür tun müssen, um es zu aktivieren.

Glückshoroskop - Erster Schritt: Ermitteln Sie in der Juptier-Tabelle , unter Ihrem Geburtsdatum, in welchem Sternzeichen Ihr Jupiter steht. Lesen Sie dann unter Ihrer Jupiter-Position nach, wie viel Glück Sie in sich tragen.

Hier können Sie nachlesen, wo Jupiter bei Ihrer Geburt stand.

Glückshoroskop - Zweiter Schritt: Das Farbsystem von Aura-Soma sagt Ihnen, wie Sie an Ihr Glück kommen. Wie Sie Ihr Glückspotenzial aktivieren können.

Glückshoroskop - Dritter Schritt: Die Numerologie sagt Ihnen, wer Sie dabei unterstützt. Welcher Partner Ihnen hilft, Ihr Glück zu entfalten, wer Sie bremst, Ihnen schadet. Gesamtergebnis des Tests: Ihr persönlicher Weg zum Glück.