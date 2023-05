Glücksrezept: Die Anleitung zum Glücklichsein für das Sternzeichen Krebs

Ihr Glücksrezept sagt Ihnen: "Du hast dich zu lange nur für andere Menschen abgestrampelt und geopfert. Jetzt ist die Zeit gekommen, an dich zu denken." Das Gesetz der vier Planeten, die Ihr Glück bestimmen: Folge in den ersten Monaten deinem Jupiter, schenke jeder zufälligen Begegnung deine Aufmerksamkeit, achte auf seltsame Zufälle, sie können dein Leben verändern. Folge der Stimme der Venus, wenn der Zeitpunkt dafür gekommen ist, habe keine Angst vor neuen, tiefen Gefühlen.

Nutze die Chancen, die dir Merkur bietet. In jeder deiner Ideen kann der Ansatz für ein Geschäft sein, für eine Möglichkeit, die dich endlich von allen finanziellen Sorgen befreit. Warte nicht auf Uranus, kämpfe um deine Freiheit, um deine Selbstverwirklichung. Was auch immer Sie in Ihrem Leben verändern, ob Sie nun Ihre Koffer packen und mal alleine verreisen oder Sie im Job Ihren Chef vor ein Ultimatum stellen, es wird richtig sein.

Ihre persönlichen Glücksdaten 2012:Jupiter bringt inneres Glück: bis 10. JuniVenus schenkt Liebesglück: 7.8. bis 5.9.Merkur bringt Geld-Glück: 7.6. bis 25.6.Uranus macht Sie stark: 19. bis 26. Juli

