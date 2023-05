Glücksrezept: Die Anleitung zum Glücklichsein für das Sternzeichen Zwillinge

Ihr Glücksrezept führt Ihnen Chancen vor Augen, die sich nicht so schnell wiederholen werden. Sie stehen 2012 vor Ihrem besten Jahr seit Langem, wenn Sie einfach nur nach den Gesetzen von Jupiter, Venus, Merkur und Uranus leben. Bedeutet: Nicht grübeln, nicht zögern, sich öffnen, Kontakt zu Menschen suchen, das heißt, den Zwilling leben, der Sie sind.

Ihre Ausstrahlung, Ihr Charme schenken Ihnen vier Monate lang alle Möglichkeiten, sich neu zu verlieben oder neue Nähe, neue Wärme in eine Beziehung zu bringen, die vielleicht in die Krise geraten ist. Aber das ist es nicht nur, was sich Ihnen in diesem Traumjahr bietet: Ab dem 11. Juni wird Sie Jupiter mit tiefem, inneren Glück erfüllen, mit großem Vertrauen in das Leben, das Ihnen die Kraft gibt, Ihrer Existenz eine vollkommen neue, stabile Basis zu geben. Folgen Sie Ihrem Gefühl, achten Sie auf die Botschaft Ihrer Träume, dann wird alles gut.

Ihre persönlichen Glücksdaten 2012:Jupiter schenkt inneres Glück: ab 11. JuniVenus bringt Liebesglück: 3.4. bis 6. AugustMeKur bringt Geld-Chancen: 24.5. bis 6.6.Uranus beflügelt Sie: das ganze Jahr

